Uomini e Donne, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri finisce in tragedia: la dama rischia il malore!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano reagisce in modo preoccupante allo sconto con Riccardo Guarnieri.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro Rausa e Pinuccia hanno trascorso insieme qualche giorno a Lecce ma Tina Cipollari continua a sostenere che la dama di Vigevano si stia illudendo. Mentre le due arrivano quasi alle mani, Riccardo Guarnieri e Ida Platano raccontano la loro disastrosa riconciliazione. La dama bresciana si mostra molto ferita e la sua reazione preoccupa tutti, mentre il cavaliere continua a sostenere che per loro non c’è futuro perché possono solamente farsi del male.

Uomini e Donne, Ida Platano fuori controllo: panico in studio

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto di Alessandro Rausa e Pinuccia, che hanno ripreso a frequentarsi dopo qualche settimana di lontananza. La dama di Vigevano è stata ospite del cavaliere pugliese a Lecce, scoprendo insieme la città ma dormendo in due case separate. In studio, Tina Cipollari fa notare che per Alessandro è palesemente un’amicizia il sentimento che lo lega a Pinuccia, mentre lei si è spesa in parole molto dolci e significative dimostrandosi piuttosto presa dal cavaliere. Secondo Tina, inoltre, Pinuccia non è affatto felice dato che la sua espressione non è certamente quella di una persona serena e soddisfatta. La dama perde le staffe, dichiara di essere molto felice per questo viaggio con Alessandro e si scaglia contro l’opinionista accusandola di essere irrispettosa nei suoi confronti, non rispettando la sua età e scoppia a piangere disperata, consolata da Maria De Filippi che cerca di calmarla. Furiosa per le parole di Tina, Pinuccia si alza improvvisamente dalla sedia e tutti si allarmano, dato che la dama sembra aver intenzione di arrivare alle mani con l’opinionista.

Si passa poi a Riccardo Guarnieri che, dopo aver invitato Ida Platano a cena messo alle strette dalla dama bresciana che ha colto la sua commozione come un segno del sentimento ancora presente, si confronta con la sua ex dietro le quinte. La cena proposta c’è stata ed è andata bene, ma dopo quell’appuntamento la situazione è drammaticamente precipitata, tanto da spingere Riccardo ad interrompere quello che poteva esser un ritorno di fiamma con Ida. La dama entra in studio sul piede di guerra e, mentre il cavaliere sottolinea che i loro problemi sembrano ripetersi, racconta di essersi aperta a proposito dei suoi sentimenti e aver notato la soddisfazione di Riccardo nel sentirsi amato, pur sapendo che non avrebbe voluto riprendere il loro rapporto. Ida racconta che il suo ex è stato molto crudele nei suoi confronti con parole durissime, arrivando addirittura a dirle di non volerla baciare perché non è una novità. Logicamente Riccardo rigetta ogni accusa, mentre Platano trema visibilmente furiosa per questa ennesima delusione.

Maria De Filippi si intromette per far notare il poco tatto di Riccardo, che addirittura ironizza sul malessere della dama, mentre quest’ultima lascia lo studio in lacrime. La presentatrice fa notare che il modo romantico in cui lui l’ha invitata a cena e il rifiuto di baciarla non collimano, dato che le intenzioni sembravano quelle di poter tornare insieme anche da parte di Riccardo. La bresciana riprende posto nel parterre femminile e continua ad inveire contro il cavaliere, arrivando anche a chiedere scusa ad Alessandro Vicinanza che si dall’inizio ha accusato Guarnieri di essere tornato a Uomini e Donne perché sentiva di aver perso la presa su Ida. Vedendo la bresciana particolarmente provata, Tina si intromette per difenderla e, dopo averle fatto presente che stare così male per un uomo non vale mai la pena, si scaglia duramente contro Riccardo accusandolo di aver messo in scena una recita per portarla fino a questo punto, per poi tirarsi indietro senza remore.

