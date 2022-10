Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri corre a Brescia da Ida Platano: cosa sta succedendo?

Gossip TV

Nuove segnalazioni sulla coppia più criticata di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri ha raggiunto Ida Platano e Brescia dopo le ultime discussioni in studio?

Si preannunciano nuovi colpi di scena tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia di Uomini e Donne, infatti, potrebbe perdonarsi il passato e tornare insieme, almeno secondo una segnalazione che vorrebbe il cavaliere pugliese in viaggio verso Brescia, città in cui risiede la dama.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo insieme a Brescia? La segnalazione

Da quando sono tornati nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non fanno che punzecchiarsi facendo disperare il pubblico del programma di Canale 5. Il cavaliere pugliese ha chiuso ad ogni possibile ritorno di fiamma, salvo poi rimanerci malissimo quando la sua ex non solo ha rifiutato un invito a cena ma ha anche dato una seconda possibilità ad Alessandro Vicinanza. Mentre Ida e Roberta Di Padua si affrontano per il cavaliere partenopeo, che nel giro di pochi giorni è tornato sui propri passi e ha ammesso di essere totalmente innamorato della Platano, Riccardo tenta di conoscere nuove dame ma finisce sempre per parlare della sua ex.

Talvolta, c’è da dirlo, Riccardo viene interpellato dalla presentatrice stessa che, vedendolo piuttosto perplesso, vuole dar voce alle sue critiche. Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che Riccardo lascerà nuovamente lo studio per colpa di Ida, che lo tirerà in ballo durante una discussione con Alessandro, con cui la conoscenza continuerà nelle prossime settimane. Nel frattempo, alcuni utenti di Instagram hanno notato che Guarnieri ha pubblicato, poche ore fa, una Ig Stories che lo ritrae in aeroporto, accompagnata dalla canzone dei Negramaro “La prima volta”.

Secondo il popolo del web questo sarebbe un chiaro indizio: Riccardo sta correndo a Brescia da Ida! Se sarà così o meno lo scopriremo solamente nelle prossime puntate di Uomini e Donne, di certo è evidente che tra i due vi siano ancora molte discussioni in sospeso dato che in studio continuano a punzecchiarsi quotidianamente, tanto che alcuni spettatori credano che Ida sia ancora innamorata di Riccardo e stia prendendo in giro Alessandro, illudendolo che tra loro potrà funzionare.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.