Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo abbandona di nuovo lo studio

martedì 24 ottobre 2022, si sono registrare le nuove puntate di Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri perde ancora la pazienza nei confronti di Ida e Alessandro

Ieri, martedì 24 ottobre 2022, si sono registrare le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonnaclassicoeover.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo lascia di nuovo lo studio

Per quanto riguarda il trono over, sono continuate le discussioni tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La Platano continua a frequentare Alessandro Vicinanza ma, durante il loro nuovo confronto, parlano ancora di Riccardo tanto che il cavaliere pugliese perde la pazienza ed esce nuovamente dallo studio. Armando sta conoscendo un’altra dama e suscitando il dispiacere di Cristina.

Per quanto riguarda il trono classico: Alessio non si è presentato in esterna con Lavinia mentre in studio si è lamentato che la tronista è andata a riprendere Alessio Campoli la scorsa settimana. Federino N. ha portato in esterna Lucrezia, una nuova corteggiatrice e in studio ha ballato con Carola. Federica ha portato in esterna Stefano, Tina ha attaccato il corteggiatore per i suoi modi.

