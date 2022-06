Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri commenta caustico l’intervista di Ida Platano a Verissimo: ''Non le credo''

Gossip TV

Dopo aver visto alcuni spezzoni dell’intervista di Ida Platano a Verissimo, Riccardo Guarnieri punge la dama di Uomini e Donne.

La storia d’amore, complicata e forse del tutto esaurita, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sta tenendo i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso. C’è ancora speranza per la coppia del trono over? Riccardo ha visto l’intervista di Ida a Verissimo, e ha detto la sua sul futuro con la dama bresciana, lanciando una frecciatina velenosa quanto inaspettata.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri punge Ida Platano

Da quando Riccardo Guarnieri ha fatto ritorno nello studio di Uomini e Donne, tutti hanno osservato minuziosamente le reazioni di Ida Platano e del cavaliere pugliese, alla ricerca della vecchia scintilla passionale che li ha legati per anni. Riccardo, dopo essersi commosso per una canzone che gli ha ricordato uno dei momenti più belli di Ida e aver prestato molta attenzione alla sua ex fidanzata, ha deciso di invitare Platano a cena e da lì il disastro. I due protagonisti del Trono Over sono tornati in studio per affrontarsi in un faccia a faccia senza esclusioni di colpi, durante il quale Ida ha preoccupato per la sua reazione fortissima mentre Riccardo si è limitato a ribadire di non essere più innamorato della dama. Dopo aver svelato cosa è successo lontano dallo studio di Uomini e Donne, Guarnieri ha commentato l’intervista di Ida a Verissimo in modo decisamente sorprendente.

“Mi sono arrivati alcuni spezzoni tra cui quello in cui dice di provare per me un amore immenso: io, però, non riesco del tutto a credere a quelle parole […] Ida, dopo la cena, avrebbe voluto ricominciare come se nulla fosse stato, ma sarebbe stato impossibile farlo perché i problemi che ci avevano allontanato erano grandi. Infatti, si sono ripresentati di nuovo- ha svelato al magazine di Uomini e Donne - Ciò vuol dire che, secondo me, non la vedo cambiata in questo tempo e neanche pronta a secondare a compromessi per capire il mio punto di vista, cosa che una persona innamorata dovrebbe fare”.

Secondo Riccardo, alla luce del fatto che Ida ormai lo dovrebbe aver conosciuto in tutte le sue sfumature, la dama bresciana non lo ama davvero altrimenti avrebbe fatto qualcosa per permettergli di moverai secondo i propri tempi. Insomma, Guarnieri sembra decisamente infastidito dalla sua ex e non lo nasconde:

“Questi due anni di lontananza sarebbero dovuti servire a limitarci in virtù degli sbagli commessi, ma Ida mi è sembrata ancora una volta più concentrata su se stessa che sulla coppia”.

