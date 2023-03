Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ci riprova con Roberta Di Padua? [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti di un insolito siparietto e sembrava che il cavaliere tarantino avesse intenzione di riallacciare i rapporti con la dama. Ecco cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne, un colpo di scena inaspettato: dopo aver salutato il suo corteggiatore, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri potrebbero tornare insieme? Spazio anche per il trono classico con Lavinia Mauro ai ferri corti con uno dei suoi corteggiatori, Alessio Campoli.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: possibile ritorno di fiamma?

Roberta Di Padua è stata chiamata a centro studio, dove ha avuto un rapido e definitivo confronto con il corteggiatore Dario, con cui ha voluto chiudere perché non ritiene che il corteggiatore abbia mostrato interesse nei suoi confronti. A sorpresa, alla fine della conversazione, Maria De Filippi chiede alla dama di restare al centro studio e mostra un dopo puntata della sfilata dei cavalieri andata in onda venerdì 10 marzo. Nel dopo onda, Riccardo Guarnieri aveva avvicinato Roberta e le aveva dato una serie di consigli sull'interesse che lei aveva dimostrato per corteggiatori più giovani e che secondo lui non erano adatti a una donna della sua età.

In studio, nessuno riesce a comprendere l'atteggiamento del cavaliere tarentino, il quale a sua volta non afferma chiaramente come stanno le cose: dice che a lui piace la dama, ma non ha intenzione di fare nient'altro con la dama, né provare a riaprire un vecchio capitolo. Ma, le sue risposte non sono prese bene da nessuno, a partire dagli opinionisti, tanto che Tina Cipollari si alza e si lamenta che non ha intenzione di sentire di nuovo il sermone di Riccardo sulle sue ex, perché è un discorso già sentito. Alla fine, Riccardo ammette che pur provando un interesse per lei, non ha intenzione di fare alcun passo avanti nei suoi confronti e quando Roberta ribadisce che anche se lo trova un bell'uomo e gli vuole bene, non riuscirebbe a riprovarci con lui.

E così i due si salutano, ma per la dama arriva un nuovo corteggiatore a conoscerla. Peccato che, neanche il tempo di farlo presentare, che Roberta lo manda via, non interessata. Quando Maria le chiede con chi vuole ballare, la dama sembra restia a dire con chi le piacerebbe ballare, ma è Gianni a rispodere: alla dama piacerebbe ballare con Andrea, il corteggiatore di Nicole Santinelli al quale Roberta ha già rivolto diverse avanches. La confessione scatena il fastidio di varie persone, dato che già in passato Andrea aveva rifiutato l'interesse della dama. Entrambi gli opinionisti ironizzano, dicendo che forse la dama dovrebbe chiedere solo di corteggiatori giovani e che rispecchiano un determinato aspetto fisico.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro in crisi con Alessio Campoli, mentre con Corvino...

Si passa poi al trono classico con Lavinia Mauro: la tronista si trova in una situazione spinosa, dato che Alessio Campoli nell'ultima puntata si è alzato infastidito per il suo atteggiamento. La tronista l'ha inseguito in camerino e tra lei e il corteggiatore c'è stata un'accesa discussione e alla fine Lavinia è andata via dal camerino del corteggiatore infuriata. La conduttrice rivela che la tronista aveva chiesto di portare Alessio in esterna, ma lui non si è presentato, come le ha comunicato la produzione. In studio, i due ragazzi continuano a litigare, perché la tronista continua a sostenere di avere ancora più dubbi, mentre il corteggiatore è oramai stanco dei giochi della ragazza, sempre pronta a giocare con lui e l'altro Alessio.

La tronista gli dà come prova del suo interesse una foto che mostra che sta facendo essiccare una delle rose che lui le ha regalato per San Valentino, per farla durare il più possibile. Maria De Filippi svela anche che lei e l'altro Alessio sono usciti in esterna. Durante l'uscita, il corteggiatore le chiede a che punto è arrivato il loro rapporto e se il suo caos e i tasselli che le mancano sono stati trovati. La tronista è molto contenta di queste domande, soprattutto, perché riesce a far ammettere al corteggiatore che prova qualcosa per lei e che è geloso. In studio Alessio Campoli commenta che trova strano che i due non si siano baciati, mentre l'altro corteggiatore, giunto in studio, ammette che lui non l'ha vista una cosa così negativa e che in esterna è stato molto bene con Lavinia. Alla fine la tronista decide di ballare con lui, mentre Campoli si alza e si va a sedere sugli spalti.

