Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Aurora Tropea: volano parole grosse in studio [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, durante la sfilata dei cavalieri tra Tina Cipollari e Aurora Tropea scoppia un vero putiferio. Vediamo cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne c'è stata la sfilata dei cavalieri, dal titolo "Perché dovresti scegliere me". E, ovviamente, non sono mancate le polemiche, le risate...e le liti.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Aurora Tropea: "Mi fai schifo come donna!"

Il primo a esibirsi è stato Riccardo Guarnieri, con tanto di maschera dell'Uomo Tigre: la sua esibizione ha diviso il parterre femminile, con Cristina Tenuta che gli ha assegnato un 10 pieno, scatenando la risposta piccata di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Arriva poi il turno di Ivan, il cavaliere con cui Tina Cipollari aveva iniziato (e concluso in brevissimo tempo) una conoscenza. Il cavaliere a sorpresa porge una rosa proprio all'opinionista, mettendola in forte imbarazzo. Tocca poi a Silvio, il cavaliere con cui Gemma Galgani si sta conoscendo e che riscuote risate e applausi, soprattutto, dalla sua dama.

A colpire l'intero parterre, tanto che il cavaliere riceve tutti 10, è il monologo di Armando Incarnato, che recita il suo pensiero in dialetto napoletano, commuovendo tutto il parterre femminile, compresi gli opinionisti. L'unica che gli dà un sonoro 4 è Aurora Tropea, perché la dama è convinta che il cavaliere reciti e così i due litigano in studio, con Armando che attacca la dama, non tanto per la sua mancanza di sensibilità, ma per le cattiverie che secondo lui ha detto quando è stata lontana dal programma. Anche Gianni Sperti ammette che, sebbene il monologo sia stato molto commovente, gli atteggiamenti del cavaliere non sempre sono coerenti con quanto mostrato. A seguire c'è Giuseppe, uno dei cavalieri con cui Silvia e Desdemona sono uscite e il cavaliere si mostra nella versione da "idraulico tuttofare", provocando però il fastidio di Tina Cipollari che lo definisce scontato e anche un po' ridicolo. Molto meglio, invece, Alessio - ultima fiamma di Cristina - che per la sua esibizione e le sue parole viene applaudito dagli opinionisti e anche da gran parte del parterre femminile come un bravo ragazzo.

Dopo di lui è il turno di Claudio, che nelle ultime puntate ha avuto diversi diverbi con Cristina Tenuta e Riccardo Gaurnieri: il cavaliere si mostra con un completo elegane e un cuore enorme di peluche, affermando che non vede l'ora di innamorarsi. Però la sua sfilata viene bocciata sia da Gemma Galgani sia da Laura che ha rivelato che fuori dallo studio Claudio ha un atteggiamento molto diverso e privo di rispetto, come anche aveva detto Riccardo Guarnieri nell'ultimo confronto.

A sorpresa anche Desdemona si inserisce nella discussione e rivela che la sera prima non è potuta andare a un appuntamento con lui perché non è stata bene, ma il cavaliere invece di rassicurarla e di essere comprensivo, le ha mandato un vocale in cui le diceva che dato che non si presentava lui doveva pagare una penale con il ristorante. Anche il cavaliere si toglie diversi sassolini dalle scarpe con la dama. Durante la sfilata arriva un nuovo momento di scontro tra Aurora Tropea e Tina Cipollari: quando la dama dà un punteggio alto a uno dei cavalieri che si esibisce e che afferma di amare il programma, l'opinionista scatta e afferma che è bello vedere che la dama ama la natura ma odia le persone. Ne nasce una discussione che degenera al punto che Cipollari esclama un "Mi fai schifo come donna!". La discussione continua al punto che la sfilata passa in secondo piano, con Armando che si intromette e ricorda che la dama era solita spifferare le anticipazioni a fonti esterne al programma e che per anni ha parlato male del dating show. A fatica, Maria De Filippi fa ritornare l'attenzione alla sfilata, annunciando la classifica finale: a vincere è Armando Incarnato!

