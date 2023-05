Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri attaccato da una fan rifiutata: "Resterai solo..."

Gossip TV

Lo storico cavaliere di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, ha pubblicato lo screenshot di una conversazione con una fan, in cui la donna in questione, rifiutata, gli si scagliava contro. Vediamo insieme cosa è successo.

Riccardo Guarnieri, storico volto del parterre del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha pubblicato lo screenshot di una conversazione avuta con una fan, la quale però si è lasciata andare a diverse accuse contro il cavaliere.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri accusato da una fan: "Resterai da solo"

La fan in questione gli aveva, inizialmente, scritto per farsi avanti, tenendo a specificare che era interessata a lui non perché fosse un personaggio televisivo ma per un altro motivo:

"In te rivedo me, ti ho sempre compreso, non mi merito questa indifferenza. Ma sono abituata ad accettare le decisioni altrui. Buona serata."

Già in altre occasioni, Guarnieri era stato accusato durante il programma di rispondere alle fan sui social, ma dallo screen pubblicato si può notare che il cavaliere ha davvero ignorato l'utente che gli ha scritto, per evitare fraintendimenti. Tuttavia, la persona in questione, invece che lasciar perdere, ha deciso di rincarare la dose e gli ha rivolto parole non molto gentili:

"Tu puoi fare il figo per qualche anno ancora, gli anni passano, l'estetica passa e una volta spenti i riflettori trash di Canale5 con il fatto che non hai né arte né parte non credo che tu abbia seguito. A fare i fenomeni per molto tempo si rischia di rimanere soli!"

Immediata e dura la replica del cavaliere, che si è lasciato andare a un attacco di nostalgia, con un like a un video creato da una pagina fanpage del programma in cui lui e Ida Platano, sua ex storica, sono ritratti insieme:

"Quando resterò solo rifletterò sicuramente su tutto quello fatto nella vita. Sono sicuro però che quello che mi darà maggiore soddisfazione sarà il fatto di non essere mai uscito con te!"

