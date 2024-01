Uomini e Donne, Raffaella stronca Brando: "In esterna si comporta diversamente, qui invece..." [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il trono classico con Brando traballa e Raffaella non si risparmia nel criticarlo per come si comporta con lei.

Oggi, su Canale5, la nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il trono over e vede ancora al centro studio le vicende di Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza. Ennesima discussione tra Ida Platano e l'ex fidanzato perché le ha mancato di rispetto in più di un'occasione. Spazio anche al trono classico con Brando, Raffaella e Beatriz.

Uomini e Donne, Brando criticato da Raffaella: "In esterna è diverso..." [VIDEO]

In un video del dopo puntata, si nota Cristina in camerino, in lacrime, dopo aver chiuso la frequentazione con Vicinanza. Dalle sue parole emerge chiaramente che si sente delusa e dispiaciuta perché ha visto il disprezzo di Roberta Di Padua nei suoi confronti e la dama è una delle poche donne del parterre per cui prova stima. In studio, con l'ingresso del cavaliere, la coppia ricomincia a litigare: Cristina gli rinfaccia di non averla tutelata quando Armando Incarnato l'ha attaccata e che lui ha passato tutto il tempo della puntata a ribattere alle accuse dell'altro cavaliere. Alessandro arriva a dire alla conduttrice Maria De Filippi che con la dama ha provato, per la prima volta da diverso tempo, le farfalle nello stomaco e che nonostante i primi rifiuti aveva cercato di persistere nel corteggiamento. Il cavaliere ribadisce che a lui la dama piace e interessa, ma a queste parole Cristina sbotta che alla base evidentemente non c'è mai stato il desiderio di conoscerla, ma solo di conquistare un trofeo.

Vicinanza continua a sostenere anche che però ha avvertito della pesantezza nelle loro ultime conversazioni e che quindi sente che qualcosa è cambiato. Mentre Tina Cipollari gli dà ragione, interviene Gianni Sperti che in realtà non è così che ha fatto intendere il cavaliere, perché il corteggiamento serrato e le farfalle nello stomaco fanno intendere molto altro e che, quindi, ancora una volta si dimostra che Alessandro non dà peso alle parole che dice. Quando Cristina ribadisce che ha intenzione di chiuderlo, Gianni però la accusa di non essere coerente, ma la dama appare decisa, almeno questa volta. Gianni ironizza che per avere così tante dame come Roberta e Cristina che cadono ai suoi piedi, è evidente che Alessandro sia un ottimo corteggiatore, ma anche che sia molto bravo a illudere - e qui si inserisce anche Ida Platano che rincara la dose -.

L'intervento di Ida porta alla nascita di una nuova discussione tra loro due, perché la tronista accusa l'ex fidanzato di averla screditata in trasmissione in più di un'occasione. Vicinanza ribatte che con lei ha perso la dignità e lei lo ha trattato in maniera ignobile. Nella discussione si inserisce anche Maria De Filippi e chiede invece al cavaliere che cosa prova per Roberta Di Padua: il cavaliere ammette che è felice che lei sia tornata, ma la dama subito lo interrompe e dice che non ha alcun interesse a tornare con lui, perché è stato a Verissimo e ha detto delle cose che poi si è rimangiato ora in puntata e che da come si è comportato con Cristina, evidentemente, è chiaro che a 40 anni ancora non abbia imparato a riconoscere l'entusiasmo della novità, scambiandolo per trasporto emotivo.

Spazio a Barbara De Santi che aveva lasciato il numero a Massimo, un nuovo cavaliere con il quale, però, non ha avuto modo di parlarci. Il cavaliere, con atteggiamento anche molto scanzonato, ammette che ha sbagliato a mandarle qualche messaggio ieri sera e che già aveva preso appuntamento con Serena con cui è uscito a cena la sera stessa. La situazione ha dell'assurdo, perché il cavaliere ammette che avrebbe voluto parlare con lei dopo la cena, ma che ci sono stati dei baci con Serena e, dunque, non ha più interesse per Barbara. Il racconto della cena tra Serena e Massimo genera altri scivoloni, ma il cavaliere sembra più interessato della dama a proseguire la conoscenza. Poi lascia tutti senza parole quando dichiara di voler ballare con Barbara, ma la dama rifiuta categoricamente.

Si passa al trono classico: in un'esterna molto dolce, Brando fa la conoscenza della madre di Raffaella e resta sorpreso del bellissimo rapporto che hanno loro due, perché non può dire lo stesso del rapporto con la propria. Il tronista chiede anche scusa alla mamma in puntata, ma sa che non è colpa sua se tra loro c'è quasi un imbarazzo nel dialogare. Raffaella si commuove nel parlare del rapporto con sua madre, svelando che il loro rapporto è molto cambiato in seguito ad alcune vicende e che lei sente di dover essere molto responsabile anche verso la madre. La corteggiatrice svela che si è resa conto di quanto sia diventato importante Brando per lei e che anche se fossero stati fuori dal programma avrebbe fatto lo stesso gesto.

Il tronista è uscito anche con Beatriz e la corteggiatrice ha voluto replicare quell'uscita che è stata poi interrotta tra loro qualche mese fa. In questa uscita, di fronte al mare, Beatriz regala al tronista alcuni suoi dipinti e tra i due si crea un'atmosfera serena, priva dei soliti litigi che caratterizzano il loro rapporto. Al suo ingresso in studio, Beatriz è felice della loro esterna, ma Raffaella sottolinea che se in esterna il tronista le dedica delle attenzioni, in studio è sempre più rivolto a Beatriz. Quando poi la corteggiatrice non sembra reagire ai baci che si scambiano Brando e Beatriz, Gianni la attacca dicendole che non è credibile. Quando Raffaella chiede a Brando se ha dedicato una canzone anche a Beatriz e il tronista ammette che è così, esplode la furia della ragazza.

