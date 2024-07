Uomini e Donne, Raffaella Scuotto nel mirino degli haters per l'ultimo reel pubblicato su Instagram!

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Raffaella Scuotto non è nuova alle critiche del web e anche questa volta un suo video ha scatenato il fastidio degli haters. Ecco cosa è successo!

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Raffaella Scuotto, è finita di nuovo nel mirino degli haters, dopo aver pubblicato un reel in costume su Instagram. La scelta di Brando Ephrikian non è estranea a questo genere di commenti e, vista la sua esposizione sui social, le è già capitato di dover rispondere per le rime alle polemiche scatenate per le sue azioni.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ancora nel mirino degli haters per un reel in costume

Da quando Raffaella Scuotto ha lasciato il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi insieme al tronista Brando Ephrikian, la neo coppia ha raccontato sui social le diverse fasi del loro amore, mostrando ai followers sprazzi di vita quotidiana e di normalità, lontani dalle telecamere. Purtroppo, non sempre questi contenuti così spontanei e più personali sono stati apprezzati dai followers, soprattutto, quelli che riguardavano l'immagine di Raffaella Scuotto e il suo corpo.

L'ex corteggiatrice non ha mai nascosto di avere autostima e di amare il suo corpo, ragion per cui ha spesso cercato di incoraggiare anche le sue followers ad accettarsi e ad amarsi incondizionatamente. Per farlo, si è mostrata molte volte al naturale, senza trucco o in costume, condividendo anche consigli su come prendersi cura di sé.

Nell'ultimo reel pubblicato su Instagram, l'ex corteggiatrice si è mostrata in costume, mentre si riprende allo specchio e il filmato non ha mancato di scatenare il fastidio degli haters e le loro critiche:

"Queste scene le potete anche evitare...tutte 'ste mosse per farti vedere il c***"

Tuttavia, come altre volte, Raffaella non si è lasciata scoraggiare e in risposta ha pubblicato il pensiero condiviso da Alice Basso che è intervenuta di recente sui social proprio a proposito delle critiche gratuite che si ricevono online. L'influencer ha rimarcato che è deplorevole far del male a qualcuno con commenti e offese del genere e che solo perché si è un personaggio pubblico, non è detto che si debbano accettare le critiche senza fiatare.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto racconta del rapporto con la sua immagine

Come già in passato, Raffaella Scuotto si è mostrata senza veli ai suoi followers, per invogliare le ragazze a non vergognarsi della loro immagine allo specchio e dei loro difetti. L'ex corteggiatrice ha anche condiviso un video su TikTok con all'interno tutti i consigli per una beauty routine a prova di pelle acneica, per aiutare le ragazze che soffrono della sua stessa condizione.

Ovviamente, si è mostrata senza trucco e anche in quel caso sono arrivati i commenti negativi degli haters. Tra le critiche maggiori quella di sfruttare il trucco per cambiare totalmente viso e che senza il makeup era irriconoscibile. Anche quella volta, Raffaella aveva risposto a tono, zittendo gli haters e lamentando sui social come spesso donne anche dell'età della madre la attaccassero senza tante remore.

L'ultimo attacco era avvenuto in occasione della pubblicazione di certi scatti con la schiena scoperta, provocando l'ira di bigotti, a cui Raffaella aveva replicato con un lungo messaggio sui social, dopo che il suo account era stato oscurato, perché ritenuto inadatto:

"Mettetevi l'animo in pace perché, mentre voi passate il vostro prezioso tempo a commentare me, io vivo. Mi amo e mi apprezzo perché il mio punto di forza è proprio la mia rarità"

