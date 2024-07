Uomini e Donne, Ernesto Russo: "Mi sono fidanzato con una donna, mi piace tantissimo" poi bordata contro Barbara De Santi

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ex corteggiatore di Ida Platano, Ernesto Russo, è tornato a parlare del suo percorso nel dating show ed ha poi annunciato di essersi fidanzato in una diretta Instagram con Fralof.

Uomini e Donne, Ernesto Russo: "Frequento una donna, si dai sono ufficialmente fidanzato, ho conosciuto questa persona che si chiama Marta che mi piace molto"

Il 48enne campano ha anche parlato di Barbara De Santi, la dama dell'over con cui ha avuto una breve frequentazione che non è terminata nel migliore dei modi. Parlando del suo percorso a Uomini e Donne, Ernesto ha dichiarato:

"L’ultima volta ho parlato del fatto che a Uomini e Donne tagliassero i miei discorsi, ma era perché ho un modo un po’ particolare di parlare e per questo mi tagliavamo, ma non che volessero bloccarmi. Uso dei termini come se fossi tra amici anche in tv e quindi quel modo di parlare non andava bene e veniva tagliato. Però si divertivano, la De Filippi rideva come una pazza. Era ovvio che quei discorsi venissero tagliati, ma era un modo mio di dialogare, a volte ero troppo, non è che andavo oltre, non erano discorsi volgari. La redazione mi ha sempre detto di essere me stesso, non mi hanno mai detto di non dire certe cose."

Ernesto ha poi rivelato di aver iniziato a frequentare una donna, di nome Marta, e di essere ufficialmente fidanzato. La prima foto che ha pubblicato insieme alla sua fidanzata, tuttavia, ha suscitato un'ondata di critiche che hanno dato molto fastidito all'ex cavaliere.

"Frequento una donna, si dai sono ufficialmente fidanzato, ho conosciuto questa persona che si chiama Marta che mi piace molto. Ho trovato l’amore, ci siamo conosciuti a delle serate che faccio, è più piccola, ha 35 anni, io ne ho 48 anni, ma è una ragazza che mi piace molto, sorride sempre, non mette mai tristezza, è festaiola come me, abbiamo tante cose in comune. Stiamo insieme da fine maggio, ci siamo frequentati per un po’. Non è tantissimo, però ha delle belle caratteristiche. Sono stati vergognosi alcuni insulti di certe donne sul suo aspetto fisico, io la trovo bellissima, ma si parla tanto di solidarietà femminile e poi si offende così, ho messo questa foto ed è stato terribile, li avrei bloccati tutti."

Parlando di Barbara De Santi, Ernesto si è tolto qualche sassolino dalle scarpe:

"È una ragazza intraprendente, ma poliedrica per davvero, non come Barbara nel suo libro che dice solo ca**ate. Una persona poliedrica è una persona che riesce a fare più cose. Lei ha fatto un’intervista dove diceva che non faceva parte delle segnalazioni che hanno mandato su di me in studio, mentre il giorno prima che uscivano queste segnalazioni lei mi ha detto che aveva delle foto mie con una ragazza e sono certo le abbia girate alla redazione. Non c’è niente di male in questo, ma non dire che non è vero perché Barbara lì dentro si è sempre fatta i ca*zi di tutti, lo sapevano tutti lì dentro, compresa la redazione."

L'ex cavaliere ha più aggiunto che a settembre non tornerà nel dating show in quanto si sente incompatibile con il programma e di essere rimasto in ottimi rapporti con l'ex corteggiatore della Platano, Mario Cusitore:

"Ida anche è un capitolo chiuso, sento spesso Mario Cusitore , tra noi c’è un rapporto di amicizia, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo quando è possibile. Ha provato fino all’ultimo a conquistare Ida, nonostante nel suo percorso probabilmente ha detto qualche bugia bianca per quello che l’ho conosciuto io provava qualcosa di grande per >Ida. Penso che lei tenesse veramente a Mario, era molto presa e anche lui da lei. Credo che fuori dal programma sarebbe stata una bella storia, anche perché lui è una persona passionale, gelosa. Se devo dire la mia mi piacerebbe vederlo sul trono, è un tipo da trono."

