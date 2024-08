Uomini e Donne, procede a gonfie vele la love story tra Daniele Paudice e Gaia Gigli: il gesto importante

Gossip TV

L'ez tronista Daniele Paudice sembra aver fatto la scelta giusta nello studio di Uomini e Donne. Con Gaia Giugli procede a gonfie vele e l'ex corteggiatrice fa un gesto importante.

Tra i protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, il tronista Daniele Paudice ha diviso moltissimo il pubblico del dating show di Maria De Filippi, ma si è dimostrato poi realmente interessato all’amore tanto che la sua storia con l’ex corteggiatrice Gaia Gigli procede a gonfie vele. I due si sono visti in queste ultime ore a Milano, dove lei vive con il figlio, e sembra che siano già pronti a diventare una bella famiglia.

Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli innamorati

È stata senza dubbio Ida Platano la grande protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, con la conoscenza tormentata e turbolenta con Mario Cusitore che l’ha delusa profondamente. La tronista si scambia dediche social con Armando Incarnato e si lecca le ferite, presumibilmente assente nella nuova edizione del dating show di Canale 5, mentre un suo collega vive una bellissima e intensa storia d’amore carica di sentimento. Stiamo parlando di Daniele Paudice che è approdato negli ultimi mesi della trasmissione nelle vesti di tronista, e ha spaccato in due l’opinione del pubblico di Canale 5.

Daniele, infatti, sembrava inizialmente essere molto impostato davanti le telecamere, al limite della maleducazione con alcune corteggiatrici, ma si è poi compreso che questo era solo un modo per proteggersi dalle dinamiche dello studio, dato che in seguito il partenopeo si è sciolto. Alla fine del suo percorso molto intenso, Daniele ha scelto di uscire da Uomini e Donne con la corteggiatrice Gaia Gigli e sembra che la storia d’amore tra loro stia procedendo nel migliore dei modi, come testimoniano le ultime foto su Instagram.

Uomini e Donne, Daniele e Gaia: gesto importante

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli si sono dimostrati immediatamente molto presi dalla loro conoscenza lontano le telecamere, nonostante più di qualche fan del programma fosse pronto a scommettere che il rapporto sarebbe durato ben poco. Mentre giungono nuove indiscrezioni e retroscena sulla prossima stagione del dating show di Canale 5, Daniele e Gaia si dividono tra Milano e Napoli e sembra che stiano pensando di prendere una casa insieme il prima possibile, dal momento che vorrebbero viversi ogni giorno.

Nelle ultime ore, Paudice è volato nel capoluogo lombardo per trascorrere del tempo con la sua fidanzata e spunta una foto della coppia insieme a Diego, il figlio di Gaia. Sembra che la coppia faccia proprio sul serio, dal momento che introdurre il figlio nella relazione è un gesto forte da parte dell’ex corteggiatrice, sempre piacevolmente attenta a tenere separate le cose per preservarlo dalla luce dei riflettori. Insomma, la favola d’amore continua e chissà che non li porti all’altare un giorno non troppo lontano.

