Uomini e Donne, indiscrezioni e retroscena sulla prossima stagione: "Scoop! La nuova tronista è l'ex fidanzata di..."

Uomini e Donne sta per tornare in onda su Canale 5. Nell'attesa, nelle ultime ore, sono iniziate a circolare le indiscrezioni sulla data della prima registrazione e retroscena sui protagonisti della prossima stagione del popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Scoop sulla nuova tronista di Uomini e Donne

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne, che partirà a settembre su Canale 5 e in cui non mancheranno i colpi di scena. In molti infatti sperano di poter vedere nuovamente in studio Ida Platano insieme alla sua amica Gemma Galgani. Altri invece si augurano di vedere sul trono gente del tutto sconosciuta.

A svelare un interessante retroscena sui nuovi protagonisti di Uomini e Donne ci ha pensato Deianira Marzano. L'esperta di gossip, infatti, ha pubblicato sui social una segnalazione ricevuta da un utente in merito alla nuova tronista del dating show di Maria De Filippi: "Deia ho uno scoop incredibile. La nuova tronista di Uomini e Donne è l’ex fidanzata di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Lei ha fatto il colloquio a metà luglio a Roma, l’hanno vista agli Elios. Notizia sicura".

Ma non è finita qui. Dopo Deianira, anche Amedeo Venza è intervenuto sui social per aggiornare i telespettatori sulla data della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne e anticipare un grandissimo ritorno nel parterre over della trasmissione: "Le registrazioni partiranno il 28 agosto e tra i tronisti dovrebbe essere l’ex fidanzata di un noto e amato ex corteggiatore [...] Francesco Turco! A settembre ritroveremo anche lui nel parterre".

Lilli Pugliese pronta a tornare a Uomini e Donne

È ufficialmente iniziata la caccia ai nomi della prossima edizione di Uomini e Donne. Dopo l’esperimento riuscito del trono di Ida Platano, la produzione potrebbe farci qualche nuova sorpresa pescando dal parterre over il nuovo tronista in carica. Nel frattempo, l'ex corteggiatrice Lilli Pugliese, parlando con i suoi fan su Instagram, ha ammesso che le piacerebbe sia salire sul famoso trono di Canale 5 che entrare nella Casa del Grande Fratello. Maria De Filippi e Alfonso Signorini prenderanno in considerazione la sua auto-candidatura?

