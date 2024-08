Uomini e Donne, Armando Incarnato e Ida Platano si scambiano dediche su Instagram!

Gossip TV

Armando Incarnato e Ida Platano sono grandi amici anche lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. L’ex tronista e il cavaliere partenopeo si scambiano dediche sui social.

Mancano poche settimane all’inizio delle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne e i fan del programma di Maria De Filippi non stanno nella pelle. Mentre giungono nuove indiscrezioni sul cast del trono over e sui papabili tronisti di questo anno, Ida Platano risponde ad una dolce dedica di Armando Incarnato confermando il loro bellissimo rapporto.

Uomini e Donne, Ida Platano torna?

Maria De Filippi ha deciso di scommettere su Ida Platano, proponendole il trono di Uomini e Donne e, in termini di share, mai scommessa fu più azzeccata. Conoscendo il difficile passato amoroso della dama bresciana, infatti, tanti telespettatori si sono appassionati al suo percorso, che si è concluso con un nulla di fatto a causa delle bugie di Mario Cusitore, il corteggiatore che più di tutti l’aveva colpita. Ida ha sofferto molto per questa situazione, dal momento che sperava che la promozione a tronista l’avrebbe portata a trovare finalmente l’anima gemella.

Platano tornerà nel dating show di Maria De Filippi? Al momento sembra decisamente improbabile vederla nuovamente tra i volti del trono over, così come si vocifera che sarà assente anche la sua amica Gemma Galgani, finalmente innamorata lontano le telecamere. La dama bresciana si sta godendo l’estate ma non prima di aver ricevuto una bellissima dedica di supporto da parte di un altro volto noto del programma. Stiamo parlando di Armando Incarnato, che negli anni si è dimostrato molto vicino a Ida, tanto che più di una volta si è pensato che al cavaliere piacesse veramente la dama. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Armando fa una dedica a Ida

Armando Incarnato e Ida Platano hanno stretto un bel legame nello studio di Uomini e Donne, un legame che più di una volta è stato visto con sospetto dai fan del programma di Maria De Filippi. In molti, infatti, hanno accusato Armando di essere innamorato di Ida e di esserne anche geloso, ma di non aver mai avuto il coraggio di confessarle i propri sentimenti. Ipotesi smontate dai due protagonisti del trono over, legati anche da antipatie comuni come quella per Aurora Tropea che sembra non tornerà a settembre. Nel frattempo, Armando ha fatto una bella dedica su Instagram alla sua amica Ida, definendola una donna con “più palle di certi uomini”, e lei ha replicato subito:

“Tu ci sei sempre stato anche quando non ti vedevo, hai sempre avuto grande protezione nei miei confronti. L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai un’opportunità”.

La dedica social di Incarnato è stata apprezzata dai sostenitori di Ida che sono rimasti veramente male per l’epilogo amaro del suo trono, ma ci sono state anche critiche nei confronti della dama che, secondo alcuni, avrebbe nuovamente lasciato che un uomo le spezzasse il cuore pur sapendo che non era una persona affidabile.

