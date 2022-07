Uomini e Donne, pioggia di insulti per Andrea Nicole Conte: c’entra Manuel Bortuzzo

Gossip TV

Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne, al centro delle polemiche dopo una serata con Manuel Bortuzzo, ex volto del Grande Fratello Vip.

Dopo essersi trovata ad un evento di lavoro insieme a Manuel Bortuzzo, l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte, è stata assalita dai fan di Lulù Selassié e ha sbottato, accusandoli di aver esagerato nei confronti dell’ex volto del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo e lo sfogo di Andrea Nicole.

Andrea Nicole furiosa con gli haters di Manuel Bortuzzo

Per motivi lavorativi, Andrea Nicole Conte e Manuel Bortuzzo hanno condiviso insieme una serata mondana. L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata molto gentile con l’ex volto del Grande Fratello Vip, e questo proprio non è piaciuto alle fan di Lulù Selassié. Dopo aver lasciato insieme la Casa di Cinecittà con mille promesse sul futuro e speranze romantiche, Lulù e Manuel si sono lasciati bruscamente e molte fan hanno preso le parti della principessa etiope, che si è mostrata devastata dall’addio allo sportivo. Per questo motivo, vedendo Andrea Nicole molto gentile nei confronti di Manuel, i fan si sono scatenati contro l’ex tronista, che ha poi sbottato su Instagram.

“Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati subito dopo l’evento a cui ho preso parte con Manuel qualche giorno fa. Messaggi non belli, per niente. Indirizzati a lui e incomprensibilmente anche a me. Per non averlo schifato. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia però entrambi sono persone mature e responsabili che hanno provato a stare insieme”.

Andrea Nicole ha invitato coloro che patteggiano per Lulù Selassié a smetterla di inveire contro un ragazzo semplicemente perché una love story non è decollata, ammettendo di trovare questo comportamento ai limiti dell’infantile. Manuel deve essere lasciato in pace da insulti e minacce, e soprattutto devono esserlo coloro che si trovano vicino a lui.

