Uomini e Donne, Tina Cipollari fuori di sé per il nuovo intervento chirurgico di Gemma Galgani!

Gemma Galgani pronta a rifarsi il naso? Tina Cipollari si scaglia contro la dama di Uomini e Donne.

La notizia del nuovo intervento chirurgico al quale Gemma Galgani si sottoporrà prima di tornare a Uomini e Donne, ha provocato la forte reazione di Tina Cipollari. La verace opinionista ha commentato caustica la prospettiva di veder tornare Gemma in studio con un naso nuovo di zecca, lanciando una forte provocazione alla torinese.

Uomini e Donne, Gemma Galgani attira l’ira di Tina Cipollari

Si mormora che la protagonista più chiacchierata del Trono Over stia progettando una sorpresa per il pubblico di Uomini e Donne. Sembra, infatti, che Gemma Galgani sia pronta ad un nuovo intervento chirurgico, questa volta vorrebbe sottoporsi alla rinoplastica stando alle indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv. La dama torinese sembra aver fatto ormai amicizia con il bisturi, dopo essersi sottoposta ad un lifting facciale, aver aumentato il volume del suo seno e aver rimpolpato le labbra con il filler.

Decisioni che hanno trovato il disaccordo netto di Tina Cipollari, che ha rimproverato Gemma per aver speso soldi e tempo a migliorare il proprio aspetto fisico non accettando di aver ormai superato i 70 anni. Tra le due non corre buon sangue, sebbene nel coso degli ultimi mesi di Uomini e Donne, Tina abbia lasciato in pace Gemma per concentrarsi su Ida Platano, che proprio non ha convinto l’opinionista con le sue frequentazioni e con il mancato ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Come segnala Gossip e Tv, Cipollari non ha perso tempo e ha lanciato una frecciatina a Gemma:

“Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati quest’anno recati direttamente a Lourdes… Solo un miracolo potrebbe renderti bella”.

Durissime le parole di Tina nei confronti della dama torinese, la quale per altro ancora non ha confermato l’intenzione di sottoporsi alla rinoplastica. Vedremo una nuova Gemma a Uomini e Donne? L’ennesimo intervento le permetterà di trovar il principe azzurro che tanto brama da anni?

