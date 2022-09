Uomini e Donne, pioggia di critiche per Roberta Di Padua: ''Ha usato Davide per tornare nel programma''

Gossip TV

Roberta Di Padua torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne e scoppia la polemica.

Roberta Di Padua è tornata nello studio di Uomini e Donne, accettando l’invito di Maria De Filippi che le ha proposto di tornare nel parterre del Trono Over. Secondo il pubblico del dating show di Canale 5, tuttavia, la dama di Cassino è stata scorretta e avrebbe addirittura usato Davide Donadei all’unico scopo di poter tornare in tv.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua nel mirino dei fan

La messa in onda del confronto tra Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua ha creato non poche polemiche. L’ex tronista di Uomini e Donne ha accusato Chiara di aver reso impossibile il rapporto a causa della sua gelosia ossessiva, manifestata anche attraverso la volontà di rispondere personalmente ai messaggi che Roberta, saltuariamente e senza richieste esplicite, inviava a Davide su Instagram. Per Chiara, che ha sbottato sui social dopo la puntata, vedere i due insieme e sapere che sono andati a cena, scambiandosi un bacio, a pochi mesi dalla loro rottura, è stata una conferma dei suoi sospetti.

Roberta, tuttavia, ha spiazzato negando qualsiasi coinvolgimento emotivo, anche quando Maria De Filippi ha fatto presente che Davide sarebbe voluto andare oltre con lei, chiedendole più volte di rivedersi e offrendole intimità di coppia. Roberta ha spiegato di sentire troppo forte la differenza d’età, di avere tanti problemi personali e un figlio a cui pensare e poi, colpo di scena, ha accettato senza battere ciglio l’offerta di tornare come dama di Uomini e Donne.

Secondo il pubblico, la dama di Cassino è un controsenso vivente, avendo espresso problematiche profonde di vita per poi trovare il tempo di trascorrere diverse ore a settimana nello studio del programma, aprendosi anche a nuove conoscenze amorose. Insomma, su Twitter sono fioccati commenti molto negativi sulla Di Padua, accusata di aver sfruttato Davide per poter trovare una via e tornare in studio, dato che l’ultima volta ha salutato tutti tra l’amarezza generale a causa delle rivelazioni di Riccardo Guarnieri. In effetti, nelle prossime puntate, si apre anche lo scenario di un possibile ritorno dell’infuocato triangolo tra Riccardo, Roberta e Ida Platano, che potrebbe rivelarsi sorprendente.

In sostanza Roberta ha usato Davide per tornare nel programma, ha tante cose da fare, i tanti problemi e casini c'ha ha, come ha detto, per poi sedersi nel parterre #uominiedonne — LellyKelly (@LellyKe95566244) September 29, 2022

#uominiedonne

Roberta ha messo zizzania in una coppia di giovani solo per il suo ego e sapendo che Davide non le interessasse vista la differenza d'età.



Ho finito i termini. — Il 3/6 la cassaforte si aprirà (@ACM_Chia) September 28, 2022

