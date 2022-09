Uomini e Donne, Chiara Rabbi commenta caustica le rivelazioni shock di Davide Donadei sul suo conto

Gossip TV

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Chiara Rabbi si sfoga duramente contro l’ex Davide Donadei.

Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne dopo una burrascosa rottura. Con loro anche Roberta Di Padua, accusata di aver intrecciato una relazione con l’ex tronista pugliese, rendendo reali le preoccupazioni di Chiara nei confronti della fedeltà di Davide. Dopo il lungo confronto, la romana si sfoga duramente su Instagram, infastidita dalle rivelazioni che il suo ex ha fatto sulla loro storia.

Uomini e Donne, la furia di Chiara Rabbi

È finalmente andato in onda il tanto atteso confronto tra Chiara Rabbi, Davide Donadei e Roberta Di Padua. La dama del trono over si è inserita in un triangolo pericoloso, cenando insieme all’ex tronista pugliese dopo che lui è tornato single mettendo fine alla relazione con Chiara. Tante le polemiche per questa rottura, soprattutto dovute al fatto che Davide ha fatto intendere più volte che la colpa dell’addio è da ritrovarsi nell’estrema gelosia e possessività della sua ex. Mentre Chiara non risparmia Roberta, la quale replica a tono e spiega di non voler assolutamente intrecciare una liaison con Davide, accettando piuttosto l’offerta di Maria De Filippi, che rivuole la dama di Cassino nel parterre del programma, il pugliese racconta inediti retroscena.

Donadei, con voce provata senza riuscire neppure a guardare Chiara, ha raccontato alcuni episodi eclatanti della gelosia della romana, compreso il fatto che fosse lei a controllare il suo Instagram e a rispondere ai messaggi che Roberta, saltuariamente, inviava a Davide. Mentre secondo Rabbi tutto ciò che è accaduto è la riprova che faceva bene a non fidarsi, il pubblico ha cambiato idea schierandosi con Davide dopo aver conosciuto tutti i particolari della vicenda. Delusa da ciò che è accaduto in puntata, l’ex corteggiatrice si è sfogata su Instagram.

“Mio papà mi ha sempre spinta a confrontarmi e parlare per risolvere dignitosamente perché “i panni sporchi si lavano dentro casa”. Mio nonno mi consigliava di non sputare nel piatto dove ho mangiato perché nel momento in cui avevo fame era l’unica fonte di energia. Mia nonna continua a suggerirmi di sorridere e credere nella persona che sono e lasciare alle spalle le malelingue. Nella mia vita sono sempre uscita a testa alta da ogni situazione, so quanto valgo e chi sono e, soprattutto, nessuno sa quanto posso dare a chi entra nel mio cuore. Non mi annullo ma vivo per rendere felice chi amo ma pretendo di essere trattata allo stesso modo”.

Chiara si è giustificata, senza negare la sua gelosia ma ammettendo di aver trovato un fondo di verità nelle sue spiegazioni. Secondo la romana, Davide avrebbe dovuto tacere i loro affari privati, portandole rispetto, o almeno raccontare per intero la storia affinché il suo comportamento non fosse travisabile. Nel frattempo, il mistero si infittisce dato che un'ex allieva di Amici ha smascherato Davide pubblicamente.

