Uomini e Donne, Pinuccia esce allo scoperto: Tina Cipollari la distrugge!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Tina Cipollari non perde l'occasione per scagliarsi contro Pinuccia

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Pinuccia e Piero comunicano di non voler continuare la conoscenza. Alessandro Rausa costretto nuovamente al confronto con la dama di Vigevano, ma questa volta interviene Maria De Filippi. Mentre Luciano trova una nuova e vivace dama, Gemma Galgani non è particolarmente colpita dal suo nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne: Tina Cipollari smaschera Pinuccia

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sull’esterna tra Piero e Pinuccia. Avendo visto Alessandro Rausa insieme ad un’altra donna, dopo aver ribadito di non provare per la combattiva signora di Vigevano null’altro che amicizia, Pinuccia ha deciso di provare a voltare pagina ma l’incontro è stato una delusione così come il corteggiamento successivo. In studio, Piero è decisamente furioso con la dama per essersi negata al telefono e aver parlato male di Bruno, sua ex frequentazione ma anche amico del cavaliere.

Si passa poi a Luciano che, dopo averci allietato con i suoi balli scatenati e pieni di vitalità, conosce la signora Pierangela. Dopo un ballo, Pinuccia chiede di poter chiarire con Alessandro e Rosalia si intromette, dichiarando che la collega di Vigevano la guarda male e cerca di spaventarla da quando ha iniziato a corteggiare il cavaliere pugliese. Rosalia, inoltre, racconta che la sua serata a cena con Alessandro è stata interrotta dalla telefonata di Pinuccia che ha rovinato loro l’appuntamento. Quando Maria De Filippi interviene, spiegando a Pinuccia che Alessandro la vuole come amica e che da ora in poi tra loro non ci saranno esterne, perché non c’è nulla di romantico tra loro, la dama è atterrita.

Tina Cipollari prende la palla al balzo per sottolineare che Pinuccia è interessata alle telecamere, perché le piace farsi riconoscere dalle persone in strada, tanto che la sua unica preoccupazione sono le esterne. Si passa poi a Gemma Galgani, per la quale ha scritto un nuovo cavaliere. La dama torinese ammette di non aver provato un grande interesse per il nuovo arrivato, non avendo provato un’attrazione in particolare, e preferisce non approfondire la conoscenza. I due opinionisti di Uomini e Donne si scagliano contro Gemma, ricordandole che ad una certa età dovrebbe conoscere le persone per ciò che sono, non per attrazione.

