Uomini e Donne, Pinuccia denuncia Tina Cipollari: è caos in studio (ViDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Pinuccia minaccia di sporgere denuncia per gli insulti di Tina Cipollari.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Pinuccia esplode e minaccia di denunicare Tina Cipollari. Piero, dopo aver fatto piangere la dama di Vigevano, confessa di volere più fisicità dalle sue conquiste nonostante la veneranda età, poi non rinuncia a Marina sebbene lei non provi particolare interesse per il frizzante cavaliere.

Uomini e Donne, Pinuccia dice basta e minaccia di prendere provvedimenti legali

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sull’esterna tra Piero e Marina , che hanno fatto qualche prova di convivenza a casa del cavaliere. Piero tira in ballo Pinuccia e Alessandro, dichiarando che la dama di Vigevano non è sincera e provocandone la forte reazione, tra lacrime e minaccia di abbandonare per sempre lo studio. Pinuccia, dopo essere tornata al suo posto annuncia di voler sporgere denuncia contro Tina Cipollari, per come le si rivolge sempre.

Gemma Galgani interviene, vedendo la dama in lacrime, suggerendole di smettere di piangere per Tina che non perde occasione di criticare anche lei da anni. Conclusa la discussione con Cipollari che abbraccia Piero per aver detto apertamente che Pinuccia è una falsa, Marina entra nello studio di Canale 5: la situazione non è chiara, a causa della volontà del cavaliere di accelerare le tempistiche di questa conoscenza, incluso il fatto di provarci fisicamente con lei.

Marina ammette che non ha provato nulla per Piero, ma vuole dargli una seconda occasione vedendo lui così sicuro su questa conoscenza e Maria De Filippi cerca di dissuadere il cavaliere a spendere altri soldi per una donna che al momento non lo vuole. Si passa poi al trono classico con Federico Nicotera che è uscito in esterna con Alice, con la quale è scattato un bacio appassionato. Il tronista non ha nascosto di stare molto bene con la bella corteggiatrice, così come Federica Aversano sembra aver finalmente trovato un corteggiatore in grado di entusiasmarla ovvero Federico.

