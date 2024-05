Uomini e Donne, Pierpaolo Siano sui social dopo l'addio di Ida Platano al trono: la frecciatina alla tronista!

Gossip TV

Dopo la puntata di ieri, 14 maggio, di Uomini e Donne, in cui Ida Platano ha detto addio al trono classico, Pierpaolo Siano le ha lanciato una palese frecciatina sui social. Ecco cosa ha detto!

In questa edizione di Uomini e Donne, l'ex dama del trono over Ida Platano è diventata la nuova tronista del trono classico. Tuttavia, il suo percorso nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si è rivelato un fallimento totale e la tronista è rimasta senza corteggiatori. Nella puntata di ieri, 14 maggio, infatti, in onda sono andati gli ultimi avvenimenti che hanno concluso il trono di Ida, con l'addio di Pierpaolo Siano e le lacrime della tronista.

Uomini e Donne, Ida Platano dice addio al trono, con l'addio di Pierpaolo Siano

Dopo che la segnalazione su Mario Cusitore si è rivelata esatta, Ida Platano ha deciso di cacciare il corteggiatore: in un breve ma intenso confronti, la tronista ha rinfacciato allo speaker di averla solo illusa e di essersi comportato in maniera ignobile. Completamente sfinita da loro scontro, Ida era uscita dallo studio e non era rientrata per rivedere Pierpaolo, così il corteggiatore ha dovuto aspettare la successiva registrazione per incontrare l'ex dama.

Quando è entrato in studio, Pierpaolo Siano era una furia: il corteggiatore, infatti, ha esordito dicendo di essere tornato solo per il rispetto che nutre per Maria De Filippi e la redazione, ma che Ida non si meritava nulla. Pierpaolo è stato un fiume in piena e ha accusato la tronista di aver giocato con i suoi sentimenti e che fin dall'inizio aveva avuto la preferenza per Mario Cusitore e che aveva preso in giro lui e il pubblico a casa:

"Sono 7 anni che fai così, qui, in questo programma. Impara a fare la donna"

Ida ha provato a giustificarsi, ma il corteggiatore è stato irremovibile nelle sue opinioni e alla fine ha deciso di lasciare il programma. La tronista a questo gesto si è sciolta in lacrime e ha deciso di salutare tutti, compresa Maria De Filippi, per la disponibilità che le hanno sempre dimostrato.

Uomini e Donne, Pierpaolo Siano e la frecciatina social a Ida Platano

A distanza di un giorno dall'abbandono del programma e dalla fine del trono di Ida Platano, sui social Pierpaolo Siano è tornato a parlare della fine della vicenda che l'ha visto coinvolto, non mancando di lanciare una pesante frecciatina alla tronista. Il corteggiatore si è detto molto deluso perché era evidente che la tronista aveva sempre preferito Mario e che tutto ciò che aveva fatto per lui era solo una recita.

Pierpaolo ha concluso la sua arringa annunciando che se Ida l'avesse scelto, lui le avrebbe detto di no! A queste parole, la tronista ha ribattutto prontamente che non aveva mai pensato di sceglierlo e Pierpaolo si è alzato dalla sedia, salutando tutti nello studio e lasciando il programma sotto lo sguardo allibito di Ida.

Poche ore fa, sui social, dopo la messa in onda della puntata, Pierpaolo è tornato a lanciare una frecciatina social alla tronista, scrivendo chiaramente cosa pensava di lei e del suo comportamento:

"Il rispetto è un atto d'amore. Ciò che semini raccogli"

