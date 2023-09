Uomini e Donne, Perla e Mirko ospiti in studio: volano stracci tra i due ex concorrenti di Temptation Island [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale5 ospiti in studio due dei protagonisti di Temptation Island, Perla e Mirko, pronti per un confronto. Vediamo insieme cosa è successo!

Oggi, 11 settembre, su Canale5 è tornato il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Nella prima puntata della nuova edizione Gemma Galgani ha fatto la conoscenza di un nuovo corteggiatore, Antonino. Ospite di oggi sarà Filippo Bisciglia e alcuni ex concorrenti di Temptation Island.

Uomini e Donne, ospite in studio Filippo Bisciglia e il confronto tra Perla e Mirko

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne si apre con un generale giro di saluti, da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ai cavalieri e dame del trono over. Come nota Tina, sembra che in entrambi i parterre ci siano diversi volti nuovi, accanto ad alcuni personaggi storici, come Roberta Di Padua, Aurora Tropea e Gemma Galgani. Quest'ultima entra in scena dopo che la produzione manda in onda un video riassuntivo della sua estate e la dama torinese si dice entusiasta ed emozionata di essere di nuovo negli studi Elios. Per lei scende un nuovo corteggiatore: Antonino da Savona, più giovane di lei e che la dama accetta subito di far restare e con cui decide di ballare. Maria De Filippi annuncia poi come ospite speciale il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, che viene accolto in studio da un tripudio di applausi.

I primi concorrenti di cui la conduttrice chiede notizie e di cui mostra i video è quella di Perla e Mirko, che hanno chiuso il loro percorso alla fine del programma, scegliendo di uscire con i rispettivi tentatori, Greta e Igor. Dopo l'ultimo falò, i due ex non si sono più visti, tanto che Perla ha lamentato di non aver avuto un vero confronto con l'ex. Maria De Filippi annuncia che questo confronto avverrà ora in studio e che insieme ai due ex ci sono anche i rispettivi nuovi compagni. I primi a entrare sono Greta e Mirko, mano nella mano e sorridenti come non mai. L'ex concorrente ammette di essere emozionato, ma parte subito col dire che è stato piuttosto deluso dall'atteggiamento di Perla, dai suoi continui attacchi. Sul futuro con Greta, ammette che per ora stanno pensando a come diminuire la distanza che li separa, dato che abitano in città diverse.

Arriva il momento dell'ingresso di Perla e Igor: la ragazza chiarisce immediatamente che non ha alcun acredine nei confronti di Greta, perché non la ritiene responsabile. Tuttavia, non manca di lanciare una piccola frecciatina, ammettendo che ha preferito concentrarsi su sé stessa, perché non era ammissibile aprirsi già a una nuova persona. Perla rinfaccia a Mirko di non aver voluto un confronto lontano dalle telecamere e che questa mancanza di confronto era derivata dalla scelta dell'ex di correre da Greta, appena terminata l'esperienza a Temptation Island. Mirko la interrompe dicendo che sta mentendo e che hanno avuto un confronto telefonico e che lui aveva trovato la serenità con Greta ed era giusto che volesse trascorrere più tempo con lei. La discussione tra i due si accende, con diverse accuse lanciate da entrambe le parti.

Alla domanda di Maria su cosa provi nel vedere Perla, Mirko afferma che non ha rabbia nei suoi confronti, ma Perla insiste nel dire che il suo comportamento non è stato ammissibile, perché 5 anni di relazione e convivenza avrebbero meritato maggior tatto e attenzione nel lasciarsi. A intervenire è Maria De Filippi ancora una volta: la conduttrice esorta entrambi a lasciar andare questa rabbia che è emersa, perché sono entrambi delle belle persone. Al momento, tuttavia, entrambi i ragazzi sembrano ancora molto rancorosi l'uno con l'altra, perciò la discussione si chiude in maniera abbastanza brusca, sebbene definitiva.

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna ospite in studio per presentare il suo singolo!

A sorpresa, Tina e Gianni annunciano che Pinuccia Della Giovanna è ospite in studio per presentare la sua hit: l'ex dama del trono over si presenta con un abito rosa e cappello a tesa larga e si esibisce nel singolo che l'ha lanciata come cantante, ispirato alla sua esperienza nel dating show. Dopo l'esibizione, Pinuccia chiede il permesso di poter restare e assistere alla trasmissione, rivelando che nelle prossime settimane avrà diverse date in cui canterà la sua hit estiva. Quando Tina le chiede se è ancora in cerca dell'amore, l'ex dama risponde che le piacerebbe trovare un compagno, perché "nella vita l'amore serve sempre!".

