Temptation Island, parla Perla Vatiero, l'ex fidanzata di Mirko: "Periodo complicato non me la sento di espormi"

Lo sfogo di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti con il quale si è lasciata nel corso della loro partecipazione a Temptation Island.

Perla Vatiero, dopo Temptation Island, non se la sente ancora di esporsi su quanto è accaduto. E' quello che ha rivelato la ragazza sul suo profilo Instagram rispondendo alle tante domande dei follower relative alla sua avventura nel docu-reality di Canale 5.

"Sono stanca, tra il lavoro e organizzare la mia vita come ben sapete non è semplice e non è stato semplice. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi tutte per i tanti messaggi positivi che mi state inviando, per voi può sembrare poco ma a me danno tanto forza per affrontare tutto. Mi fanno del bene, ve lo dico con il cuore. Mi state chiedendo di aprire una box domande ma al momento non ma la sento, devo essere sincera. Sicuramente nella risposta uno deve esporre la verità di quello che pensa ma ora non la sento di espormi. Sto vivendo un periodo abbastanza complicato."

Alla fine della loro partecipazione nel viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, Perla e il suo fidanzato Mirko si sono lasciati dopo cinque anni di relazione. Mirko è già ufficialmente fidanzato con l'ex tentatrice Greta Rossetti per cui ha perso la testa nel resort di Pula e con cui ad oggi, sembra più affiatato che mai. Per loro, già presentazioni in famiglie, tatuaggi e romantiche dediche sui social. Per ciò che concerne Perla, dopo la conclusione del reality è stata avvistata con alcuni suoi ex compagni d'avventura tra cui Igor Zeetti, l'ex tentatore con cui la ragazza ha avuto un flirt nel villaggio. La Vatiero e Igor, a differenza di Mirko e Greta, hanno dichiarato di voler procedere a piccoli passi e di voler conoscersi meglio fuori dal programma senza affrettare troppo i tempi. I dubbi che però la loro conoscenza sia già finita sono stati alimentati dall'assenza di Perla al compleanno di Igor che ha festeggiato ieri. Erano presenti Vittoria, Daniele Schiavon, Alberto e Fouad. Igor ha condiviso anche una serie di auguri da parte delle persone più care ma della giovane salernitana non c'è stata nessuna traccia.

