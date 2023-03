Uomini e Donne, parla Silvio Venturato: "A Gemma non manca niente per fare l'amore"

Gossip TV

Silvio Venturato, tra i nuovi cavalieri del trono over che cercano di conquistare Gemma Galgani, a cuore aperto sul magazine Uomini e Donne.

"A Gemma, di me, ho già raccontato tutto. In trasmissione mi avete visto giocherellone e scherzoso, ma non sono un superficiale. Ho sofferto tantissimo quando è morta la mia ex moglie, e ancora oggi ho momenti di malinconia perché sono solo e questo non mi piace. Vorrei tanto avere qualcuno accanto". Un Silvio più serio, intimista, si apre a cuore aperto su sé stesso ma anche - con grande sincerità - sui propri limiti per farsi conoscere meglio dal pubblico di Uomini e Donne, oltre che dalla dama che sta frequentando.

Uomini e Donne, parla Silvio Venturato: "Per Gemma nutro attrazione fisica e sono pronto a cambiare "

"Sui miei rapporti fisici con Gemma sfottò a non finire, da gente sciocca e superficiale racconta, ma non le manca niente per fare l'amore: c'è tanta attrazione e gliel'ho detto"

La Galgani ha rimproverato Silvio di non essere molto romantico. E, a tal proposito, il cavaliere ha dichiarato:

"Non è vero che non sono un romantico, lo sono e lo dimostro in tutte le ventiquattr'ore che sto con la mia donna. Se arrivo in casa non dico "Ciao amore" ma l'abbraccio e la bacio. Come quella volta che non ho solo mandato i fiori, ma ho raggiunto in ufficio il mio amore chiedendole perdono davanti a tutti i suoi colleghi e portandole un mazzo di fiori molto colorato. Si è messa a piangere ci siamo abbracciati e baciati. L a persona che al mio fianco non deve preoccuparsi di niente, farei di tutto per renderla felice. Sembro uno che vive tra le nuvole, ma non è così: quando serve io ci sono. Se mi trovo dall'altra parte del mondo e non ho da dormire risolvo comunque, chi sta con me non si deve preoccupare di niente, io risolvo tutto, ogni problema, mi sento forte"

Il 72enne originario di Novara, ha parlato anche del momento più difficile della sua vita e di come è riuscito a rinascere:

"Il momento più brutto della mia vita è stato quando, dopo la telefonata di mia figlia più grande, ho scoperto che la mia ex moglie era in fin di vita all'ospedale. Disperazione totale. Ho dormito quindici giorni nel lettino di mia figlia, per fare stare nel lettone insieme le due ragazze. Spingevo le mie figlie a uscire con gli amici e io stavo in casa distrutto. Come ne sono uscito... per forza, perché avevo una ditta di servizi; ho recuperato del personale e dei lavori da fare, ho ricominciato ad andare in palestra, ho rimesso a posto la casa e risollevato le finanze. E poi ho preso in gestione questo ristorante bellissimo fuori Novara. Ho rifatto tutto da zero, ed è stato un boom incredibile. Anche se eravamo separati ,la spinta maggiore in famiglia era sempre stata mia moglie, era protettiva, la mia musa. Se in me c'è qualcosa di buono lo devo a lei: dopo la sua morte ero disperato, ma sono cresciuto e maturato e mi sono dovuto prendere tutte le mie responsabilità."

Parlando ancora della dama torinese, il cavaliere ha concluso:

"Gemma e io abbiamo avuto due vite completamente diverse; ad esempio, sono uno che ha sempre saltato la parte culturale nei viaggi, ma adesso mi piacerebbe avvicinarmi a un percorso di conoscenza che ho trascurato a cui Gemma tiene molto. Ho sempre avuto una vita diciamo "alla mia maniera"., ma voglio cercare di avvicinarmi a lei"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.