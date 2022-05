Uomini e Donne, parla l'ultima fiamma di Ida Platano: "E' ancora coinvolta da Riccardo"

Gossip TV

Parla il cavaliere milanese Marco Albisio, paparazzato in tenere effusioni con Ida Platano, prima del colpo di scena avvenuto nell'ultima puntata di Uomini e Donne.

Marco Albisio, 37enne milanese, tra i nuovi cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne, è stato protagonista di una delle recenti puntate del dating show dopo essere uscito con Ida Platano, con la quale, è stato immortalato in un locale a Brescia mentre si baciavano teneramente.

Uomini e Donne, parla Marco, l'ultima fiamma di Ida Platano: "E' ancora coinvolta da Riccardo"

Nonostante quello che sembrava un nuovo inizio per la dama bresciana, nel corso dell'ultima registrazione del programma, Ida si è ritrovata tra le braccia del suo storico ex, Riccardo Guarnieri, con il quale ha deciso di trascorrere la serata insieme (gli esiti del loro incontro, li scopriremo nella prossima registrazione del dating show). Proprio Marco, in un'intervista concessa al magazine di Uomini e Donne, ha ammesso che Ida è ancora coinvolta da Riccardo. nonostante sia riuscita a lasciarsi andare con lui. Il cavaliere milanese ha parlato del loro primo incontro in cui sono stati immortalati mentre si baciavano...

"Il primo appuntamento con Ida non pensavo che sarebbe andato affatto bene: ci siamo dati appuntamento a Brescia per una cena, ma non conosco la città quindi mi sono messo a cercare su Internet un ristorante. Ho trovato un posto che aveva delle belle recensioni e ho prenotato. Quando l'ho detto ad Ida, le mi ha detto che non conosceva quel locale e ho già iniziato a preoccuparmi: "lei vive a Brescia da così tanti anni, se non lo conosce, magari non è cosi rinomato come sembra dalle recensioni"[...] Poi però siamo entrati e c'era una bellissima atmosfera un po' medievale con un camino, degli archi. Abbiamo cenato bene, chiacchierato tra noi e con il proprietario del ristorante, siamo stati davanti al camino...a me intrigano più serate così che quelle passate in discoteca"

"Io non mi sono accorto di nulla: avevamo deciso di uscire in un locale a Brescia e non ci siamo assolutamente resi conto che attorno a noi ci fossero persone che filmavano! Certo, qualcuno all'inizio ha chiesto a Ida una foto insieme, come penso le capiti spesso, ma ormai era la fine della serata e non c'era più tanta gente."

Sull'ex fidanzato Riccardo, Marco ha dichiarato:

"Qando ci troviamo da soli esce il discorso ex, noto che lei ogni volta che parla di Riccardo, cambia espressione, si emoziona...si vede che è ancora coinvolta, ecco. So che è stata una storia importante a cui ha dedicato tempo e che l'ha anche fatta stare male. La posso capire...e lo accetto"

