L'ex dama campana del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato i motivi del suo addio al dating show di Canale 5.

Elena Scielzo non fa più parte del parterre delle dame del trono over di Uomini e Donne. Molti telespettatori hanno infatti notato che non è più presente nello studio di Canale 5 da ormai diverse puntate e l'ex dama campana, un’intervista concessa a MondoTv24, ha spiegato i motivi. La Scielzo ha parlato anche di Armando e Biagio e di altri noti volti del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, parla l'ex dama Elena Scielzo: "Io calunniata, la redazione ha avuto strani comportamenti"

"Sono stata molto attaccata per il mio carattere e il mio temperamento. Sono molto delusa e amareggiata. Non si è visto perché sono andata via perché è stata tolta all’incirca una mezz’ora di registrazione, io ci sono stata sino al punto in cui si vede che Biagio Di Maro va al centro dello studio con una delle tante compagne e Maria De Filippi mi fa intervenire."

E ancora:

"In quel momento inizia una discussione e io confermo a Maria la verità, che non riesco a capire perchè Biagio dice sempre le stesse cose e alla fine non esce mai dalla trasmissione, quindi stavo ribadendo che le parole che stava dicendo a quella donna erano le stesse che erano state dette a me. Da lì inizia una discussione molto accesa. Lui i mi attacca e dice che avevo un fantomatico uomo a Napoli, è tutto falso, l’unica cosa vera è che io ho un amico che conosco da tantissimi anni. La cosa che mi ha ferito è stata la calunnia. Biagio ha detto delle cose molto brutte su di me, che mi facevo mantenere da questo uomo."

L'ex dama nel corso dell’intervista ha parlato anche del cavaliere campano Armando Incarnato che, a detta sua, fingerebbe di essere nemico di Biagio:

Ma non solo Biagio, anche Armando ha detto che a Napoli si dice che io abbia questo uomo fantasma, in quel momento mi sono trovata impreparata, quei due fanno finta di essere nemici e di litigare, ma sono il gatto e la volpe. Anche Armando ha detto delle cose molto brutte su di me. Si sono inventati tutti. Quello che posso pensare è che essendo della Campania hanno visto un pericolo, che al pubblico piacevo e hanno cominciato ad attaccarmi.

Mentre per quanto riguarda Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne, ha dichiarato:

"La redazione penso poi abbia creduto qualcosa, ho visto dei comportamenti un po’ strani, questa è la cosa che mi ha deluso. Dovevamo fare una sfilata e infatti mi hanno spedito i miei abiti. Penso che abbiano pensato qualcosa male di me. Io sono single, perché se avevo un uomo non andavo a Uomini e Donne. Armando e Biagio sono due personaggi molto particolari, ci marciano perché non è possibile che in 5 anni non abbiamo trovato la donna della sua vita. Ho molta stima di Maria, di tutto lo staff, non ho nulla da dire perchè veramente eccezionali, ci hanno accolti come in una famiglia però penso che in alcune situazioni loro devono intervenire."

Infine la Scielzo, ha voluto dire la sua su Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza:

"Sono convinta che Ida sia sempre innamorata di Riccardo. Lui è ritornato per lei, ne sono certa. Sono molto legata ad Alessandro, è stato corretto sin da subito. Secondo me ha sbagliato Ida perchè ha caricato troppo questo ragazzo di responsabilità. Ida non è una persona leggera, è un po pesantina."

