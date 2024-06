Uomini e Donne, parla l'ex cavaliere Ernesto Russo: "Scene tagliate del 90%"

Gossip TV

Le confessioni dell'ex cavaliere del trono over sul dating show di Uomini e Donne.

Pratogonista dell'ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, l'ex cavaliere Ernesto Russo ha svelato alcuni retroscena sul dating show di Canale 5, facendo riferimento, soprattutto alle registrazioni del programma che in fase poi di montaggio verrebbero tagliate in modo considerevole durante la messa in onda.

Uomini e Donne, parla Ernesto Russo: "Ho capito che non sono compatibile col programma"

Ernesto ha fatto ritorno nel dating show inizialmente per corteggiatore Ida Platano, ma dopo qualche esterna ha deciso chiudere la loro frequentazione. Nel parterre femminile, tuttavia, Russo aveva colpito piacevolmente alcune dame, tra cui Barbara De Santi ed è dunque ritornato nell'over. A pochi giorni dalla pausa estiva del programma, Maria De Filippi ha invitato Ernesto a lasciare il dating show per via delle diverse segnalazioni di frequentazioni di altre donne che peraltro lui stesso ha confermato.

In una diretta Instagram con Fralof, l'ex cavaliere ha parlato appunto delle sue frequentazioni:

Io organizzo eventi, sono sempre circondato da donne, mi capita, e comunque non sono un santo, se mi piace una donna ci vado, non lo nascondo. Ho conosciuto belle persone, sono stato me stesso. Dal parterre femminile mi mancano di più Ida, Cristina, Maura e Renata. Non ho legato con tante donne perchè non ero ben visto, ero sempre motivo di attacco continuativo, Probabilmente perchè sono figo, il motivo è quello. Sto scherzando, non li so i motivi, ma sono stato molto bene, mi sono divertito.

L’ex cavaliere ha svelato che non tornerebbe nel dating show.

"Se tornerei e Uomini e Donne? Ho capito che non sono compatibile col programma, il 90% dei miei discorsi vengono tagliati. E’ la seconda volta che sono andato, comunque sento la redazione, continuo a sentirla. Io volevo una fase di conoscenza con più donne, infatti ho iniziato a conoscere Jessica che non è più venuta, e poi quella che sappiamo. Se mi vedo meglio come cavaliere o tronista? Sto meglio a casa mia. Se voglio fare l’amore lo faccio,se non lo voglio fare non lo faccio. Ma io ho sempre detto anche nel programma, se non tro*** qua tro*** fuori."

Ernesto ha affermato di non avere rimpianti tuttavia ha eslcuso un suo ritorno nel programma:

"Io mi sono sempre sentito a mio agio e libero di esprimermi, nel bene e nel male. Non ho rimpianti, adoro la redazione, ho un affetto, siamo una grande famiglia, mi hanno sempre detto tu sei così e non possiamo cambiarti. No a Settembre non mi rivedrete."

