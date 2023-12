Uomini e Donne, parla Ida Platano: "Le anime libere sono rare, va di moda il consenso"

Gossip TV

Dopo lo scontro infuocato contro Roberta Di Pudua nell'ultimo appuntamento con Uomini e Donne, Ida Platano si è sfogata sui social

Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con Uomini e Donne, Roberta di Padua, dama del trono over, ha raccontato di essere uscita con Marco Antonio Alessio e che la serata si è conclusa nel migliore dei modi. Roberta ha infatti rivelato che dopo essersi scambiati confidenze intimi, tra loro ci sono stati anche baci passionali e la dama di Cassino non ha nascosto di trovare molto affascinante il cavaliere pugliese.

Uomini e Donne, Ida Platano replica alle accuse

Marco Antonio stava frequentando anche Emanuela Malavisi alla quale aveva esternato parole importanti ma vedendola tentennare, ha deciso di uscire con Roberta. Emanuela si è quindi mostrata molto risentita dalla situazione e si è detta fermamente convinta di essere stata presa in giro da Marco Antonio. Dopo la lunga diatriba tra i tre, è entrata Ida in studio a gamba tesa contro la Di Padua, affermando che è una consuetudine per lei mettersi in mezzo alle coppie (riferendosi alle sue frequentazioni di Roberta con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, ex della Platano). Gli animi tra le due si sono accessi quasi immediatamente confermando che tra le donne non c'è mai stata alcuna simpatia. Roberta, respingendo le accuse, ha attaccato Ida parlando della sua storia con Alessandro, così intensa e importante che dopo pochi giorni già aveva accettato il trono.

Nello studio sono partiti diversi applausi per Roberta ed è sembrato che il pubblico la sostenesse e confermasse il suo pensiero sulla Platano. Quest'ultima, dopo la puntata, ha condiviso una Ig Stories molto eloquente, affermando che la liberta di essere se stessi non attira consensi:

"Le anime libere sono rare perché oggi va di moda il consenso, non la libertà. La liberta costa e impone dei rischi, il consenso no"

