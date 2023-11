Uomini e Donne, volano stracci tra Ida Platano e Roberta Di Padua: "Il tuo rancore si chiama Riccardo Guarnieri!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Roberta Di Padua è di nuovo al centro di un triangolo amoroso con Marco Antonio ed Emanuela. Sulla situazione si esprime Ida Platano e tra le due donne volano stracci. Ecco cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con un colpo di scena nel trono over: Barbara De Santi si siede al centro studio perché Eduardo vorrebbe corteggiarla! Gran parte della puntata è dedicata a Emanuela, Marco Antonio e Roberta, con la prima che decide di chiudere la frequentazione con il cavaliere. Il trono classico vede una lite accesa tra Ida Platano e Roberta Di Padua, accusata dalla tronista di essere sempre il terzo incomodo.

Uomini e Donne, Emanuela lascia Marco Antonio al centro studio: "Non voglio far parte di questo teatrino"

Barbara è sconvolta, perché Eduardo ha detto di lei diverse cose e lei non ha certo un'ottima opinione del cavaliere. Quest'ultimo le ha anche portato un piccolo pensiero: una rosa stabilizzata, che viene prontamente derisa dalla dama e dagli opinionisti. Pur controvoglia, Barbara decide di ascoltare cosa ha da dire Eduardo, il quale le manifesta il suo interesse per lei e le chiede di volerla conoscere maggiormente. Il no della dama viene accettato dal cavaliere, che si ritrova a doversi riprendere anche la rosa, perché a detta di Barbara "farebbe la stessa fine della candela a forma di corna di Marco". Prima che si passi a un altro argomento, Gabriella interviene puntualizza che Eduardo ha messo in piedi una solita sceneggiata delle sue e si ritorna a parlare della fine della loro frequentazione.

Si passa a Emanuela, Marco Antonio e Roberta: dopo l'ultimo confronto, tra i due si è aperta una crepa e il cavaliere ha deciso di conoscere un'altra dama, Federica, presente oggi in studio, e di aprirsi alla conoscenza anche con Roberta, provocando un forte dispiacere in Emanuela. Nel post-puntata, il cavaliere ed Emanuela hanno parlato del tentativo della dama di scendere a Lecce per fare un gesto verso di lui. Quando Marco Antonio incrocia lo sguardo di Roberta dietro di lei, Emanuela si infastidisce e decide di lasciarli parlare. Roberta chiede al cavaliere se è pronto a uscire con un'altra persona e il cavaliere le fa capire che, benché interessato, sente ancora di aver qualcosa di cui discutere con Emanuela, così i due non si vedono la sera stessa. Tuttavia, come anticipa Maria De Filippi i due si sono visti successivamente, hanno chiacchierato e flirtato e in studio Roberta ammette che è felice di aver seguito il suo istinto e rivela che lei e Marco Antonio si sono baciati più volte. Tra lei ed Emanuela si accende una breve discussione.

La conduttrice svela che è uscito con Emanuela la sera successiva e dovrebbe uscire di nuovo con Roberta questa sera. Marco Antonio entra in studio ed Emanuela chiede perché, visto che si sono visti la sera prima, perché non le ha detto del bacio e il cavaliere ammette che era perché l'aveva già vista molto provata. La dama e Roberta iniziano una discussione, perché per Emanuela la rivale non avrebbe dovuto mettersi in mezzo, ma aspettare che tra loro finisse tutto. A Marco Antonio, invece, Emanuela dice chiaro e conto che non ha intenzione di continuare in questo teatrino. Così, si alza e torna a sedersi.

Si intromette Gianni che dice alla dama che si è tirata indietro perché non ha interesse, ma quest'ultima gli risponde a tono, ricordandogli che lei aveva chiesto solo che il cavaliere rallentasse il ritmo e si adeguasse al suo passo. Quando Marco Antonio le dice che le cose non stanno così, Emanuela lo attacca ricordandogli che è bastato poco perché cambiasse idea su di loro e sui suoi sentimenti. La discussione si placa ed è evidente che entrambi sono profondamente feriti. Maria chiede al cavaliere se con Emanuela è chiusa definitivamente e Marco Antonio ammette che per lui non riesce ancora a chiudere, ma secondo gli opinionisti a sua scelta di uscire con Roberta in serata è una chiara risposta. A quest'ultima Maria chiede se vuole continuare con il cavaliere e la dama si sente confusa perché non pensa di essere una ripicca per lui e che la disarma con il suo modo di fare. Per quanto riguarda Federica, con cui si è sentito poco, Marco Antonio dichiara di non voler continuare perché è chiaro che non abbia interesse per lei. Alla fine, il cavaliere balla con Roberta.

Uomini e Donne, volano stracci tra Ida Platano e Roberta Di Padua: "Il tuo rancore si chiama Riccardo Guarnieri"

Spazio al trono classico con Ida e Roberta che infiammano lo studio con un'accesa discussione: la tronista accusa la dama di usare sempre le stesse tecniche e di mettersi in mezzo quando vede una coppia, mentre Roberta le rinfaccia che Ida le porta rancore fin dalla situazione con Riccardo Guarnieri. La tronista non si scompone più di tanto, mentre la dama la accusa di doversi vergognare perché dopo nemmeno un mese che si è lasciata con Alessandro Vicinanza è lì nel programma di Canale5 per cercare un altro uomo.

Tra le due volano stracci e continue accuse, finché Maria non chiama Roberta al centro studio perché sono scesi per lei due corteggiatori. Di fronte ai tentennamenti della donna, gli opinionisti si chiedono se tra lei e Marco Antonio non sia successo altro e cosa si siano detti perché Roberta non sembra convinta di voler far scendere i nuovi arrivati. Tuttavia, alla fine accetta, ma comunque non decide di tenere nessuno dei due. Quando Maria chiede a Marco Antonio se è contento che Roberta li abbia mandati via, il cavaliere dice che a lui piacciono le donne decise e che non si nascondono dietro le tempistiche. Emanuela gli risponde a tono e ammette che ora non vuole lasciare il numero a nessuno, ma che è aperta a conoscenze dall'esterno.

