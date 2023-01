Uomini e Donne, parla Gloria Nicoletti: "Riccardo non doveva prestarsi alla provocazione di Roberta, giochi che fanno male"

Gossip TV

"Sarà stato anche un gioco, ma ci sono giochi che fanno male" con queste parole ha esordito Gloria Nicoletti, la bella dama romana tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti: "Roberta non è una mia amica. Non posso prendermela totalmente con lei perché io la relazione ce l'ho con Riccardo"

Gloria non ha gradito la performance offerta al pubblico da Roberta Di Padua, che durante l'ultima sfilata ha coinvolto il bel Guarnieri in un piccante bel Guarnieri in un piccante gioco di seduzione

"Per me è un periodo di valutazione: la conoscenza con Riccardo prima era "altalenante" mentre adesso è decisamente più stabile, ma rimangono sempre delle incertezze da parte sua. Non ci sono vere sicurezze nemmeno nei matrimoni, ma in un rapporto arriva il momento di prendersi delle responsabilità. lo desidero ricostruire una famiglia tutta mia, sento che è il momento di un cambio di passo. Con Riccardo ho messo da parte dignità e orgoglio, anche perché tra noi ci sono tante affinità. Lui al telefono mi ha detto che non vuole perdermi, ma io desidero un uomo che stia sulla mia stessa lunghezza d'onda e poi, a un certo punto, ci vuole anche amor proprio"

Parlando del cavaliere pugliese, Gloria ha dichiarato:

"È un uomo molto simpatico, alla mano, per nulla arrogante! Magari in trasmissione può risultare un po' "strafottente" a volte, ma non è assolutamente così... nell'intimità mi hanno stupito la sua dolcezza e la sua sensibilità. Lui, ad esempio, arriva a commuoversi fino alle lacrime parlando della sua famiglia, in particolare di suo nonno che ha novantasei anni. Sono cose positive, che denotano dei valori forti"

Sul rapporto con Roberta Di Padua, la Nicoletti ha aggiunto:

"Fino alla sfilata, Roberta ha avuto un atteggiamento solidale nei miei confronti. Non potevo che vederla di buon occhio! Il giorno prima sembrava addirittura criticare alcuni atteggiamenti di Riccardo per prendere le mie difese. Poi, di punto in bianco, ha coinvolto Riccardo nella sua esibizione con quegli atteggiamenti molto seducenti. lo, devo dire la verità, ci sono rimasta male: posso capire che si tratta di una esibizione, ma poteva scegliere un altro cavaliere. A Riccardo gli ho detto che non doveva prestarsi alla provocazione di Roberta: poteva fare no col ditino, sfoderare il suo solito sorriso ed evitare. lo non mi sarei mai alzata per un mio ex! Lui mi ha risposto dicendo che era un "gioco" per entrambi, che tra loro c'è confidenza ma niente di più. Lui dice di non avere nemmeno più il suo numero in rubrica. Sarà pure così, ma questi sono giochi che fanno male. Roberta non è una mia amica. Non posso prendermela totalmente con lei perché io la relazione ce l'ho con Riccardo.

Il rispetto per la persona con cui stai si dimostra anche non permettendo ad altri di prendersi simili confidenze. Ma vede, spesso alcuni uomini sono leggeri su simili comportamenti, li ritengono dei giocherelli... poi però se qualcuno lo fa con la loro donna, allora non è più un gioco! Anche Riccardo si è infastidito quando ho ballato con un altro. Invece io non mi sarei dovuta infastidire per Roberta, secondo lui"

