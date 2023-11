Uomini e Donne, parla Alessandro Vicinanza: "Ida? Ai sentimenti di un uomo ha anteposto la carriera""

Gossip TV

Parla l'ex fidanzato di Ida Platano, l'ex dama del trono over ora tronista di Uomini e Donne.

Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida Platano e attualmente cavaliere del trono over di Uomini e Donne tornato nel parterre proprio perché la storia con l'ex dama è terminata, ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù TV nella quale parla della fine della loro storia e della scelta della Platano di diventare una nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza: "Ida ha scelto di diventare un personaggio televisivo"

"Il nostro rapporto è andato in crisi perché ho capito che non ero più corrisposto. Cosa mi sento di dirle? Voglio dire solo ‘in bocca al lupo’. Non andrò a corteggiarla e non cercherò di riprendermela. Lei non merita che io lo faccia. Sono un suo ex fidanzato ed è così che voglio essere ricordato“., ha dichiarato Vicinanza, chiarendo quindi non tenterà di corteggiarla anche se nel programma è tornato anche lui nel parterre dell'over.

"Sono dispiaciuto per quello che non ha detto! Perché proprio lei quelle voci non le ha mai smentite, sa benissimo che non l’ho mai tradita .Ha scelto di diventare un personaggio televisivo. Ai sentimenti di un uomo che l’ha amata ha anteposto la carriera"

Nel video di presentazione, Ida ha affermato che la storia con Alessandro è terminata dopo 11 mesi per volontà dell'ex cavaliere. La Platano ha anche affermato di cercare un uomo determinato che le tenga testa ma che la sappia anche proteggere.

"Mi piace l'uomo alto e mediterraneo anche se l'estetico non è tutto.Voglio un uomo che sia deciso, determinato e che mi tenga testa e che abbia voglia di progettualità e la sera vorrei tanto che mi sussurrasse 'non ti preoccupare Ida, ci sono io con te...' Se esiste non lo so forse lo devono progettare. So cosa voglio dalla vita e farò di tutto per ottenerlo, voglio una storia d'amore che sia per sempre"

