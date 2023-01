Uomini e Donne, Paola rivela una scioccante verità su un cavaliere. Anche Maria De Filippi è incredula

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è continuata la sfilata di seduzione delle dame e a sconvolgere lo studio è stata una rivelazione di Paola su uno dei cavalieri. Vediamo insieme cosa è successo.

Continua la sfilata delle dame a Uomini e Donne, con una scioccante rivelazione su uno dei cavalieri e polemiche a profusione dopo ogni esibizione.

Uomini e Donne, Paola rivela una scioccante verità su Alessandro

La sfilata delle dame in questa puntata di Uomini e Donne è stata interrotta subito dopo l'esibizione di Paola, che rivela una scioccante verità sul passato di uno dei cavalieri: Alessandro. Sconvolgendo il pubblico, Paola dichiara che non riesce a credere che un uomo che in gioventù è stato un pornodivo, ora, si sente imbarazzato da una donna che gli prepara la cena e lo corteggia. Alle sue parole lo studio resta in silenzio, troppo stupito per parlare e anche Maria De Filippi non può non esprimere la sua sorpresa, anche perché Alessandro non ha mai dichiarato niente del genere alla redazione. Il cavaliere sembra in imbarazzo e non sa cosa dire. Quando la conduttrice gli chiede se è vero, il cavaliere rivela che non ha mai fatto nulla del genere e che quello che aveva confidato a Paola era di un video che aveva girato in maniera amatoriale con un amico.

Si scatena una discussione tra la dama e il cavaliere, perché quest'ultimo è profondamento deluso dall'atteggiamento della donna, ma Paola non ha intenzione di tacere e cerca di far valere la sua opinione. Ma a intervenire è Gianni Sperti che non può non trattenersi davanti alle parole della dama e la accusa di essere davvero maligna. Ora a urlarsi contro sono l'opinionista e la dama, con Gianni che chiude la discussione con un: "Non mi interessa quello che pensi di me, continuerò a parlare di te e se non ti sta bene, st*****".

Anche la sfilata di Cristina scatena qualche polemica, ovviamente, da parte di Armando Incarnato che giudica molto volgare la sua esibizione, nonostante il parere contrario degli opinionisti e degli altri cavalieri. La sfilata prosegue tra altre polemiche, come quelle sollevate da Desdemona per alcune dichiarazioni del cavaliere campano Alessandro, tutte false a suo dire. Il cavaliere, già nell'altra puntata, aveva sostenuto che era stata la dama a cercare il contatto fisico con lui e che poi si era tirata indietro. Inoltre, aggiunge, che la dama aveva passato la serata a messaggiarsi con l'altro suo corteggiatore. Ma a queste parole Desdemona esplode di rabbia, accusandolo di essere un bugiardo. Anche Tina Cipollari interviene e si schiera con la donna: non è possibile che con Alessandro siano tutte le dame a essere bugiarde e lui sia l'unico a dire a la verità.

Arriva poi il turno di Beatrice, ma la sua sfilata viene bocciata da Riccardo Guarnieri con un secco 1. Alla richiesta di spiegazioni, il cavaliere afferma che ha giudicato in base alla considerazione che la dama ha del programma, affermando di averla sentita denigrare il dating show mentre era alla maccchinetta del caffè con Pamela. La dama si difende perché è evidente che il Guarnieri abbia frainteso alla grande le sue parole, ma Riccardo insiste nel dire di aver capito fin troppo bene e che è per questo che le ha dato 1. E a nulla valgono le proteste di Gianni e Beatrice, il cavaliere resta convinto della sua idea. Dopo l'ultima esibizione viene dichiarata vincitrice Gloria Nicoletti.

Scopri le ultime new su Uomini e Donne