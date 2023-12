Uomini e Donne, Pamela Fersini rompe il silenzio sulla rottura con Alessandro Sposito: ecco la sua verità

Gossip TV

Dopo mesi di relazione intensa, è finita la relazione tra i due protagonisti di Uomini e Donne, Pamela Fersini e Alessandro Sposito. La dama dice la sua.

La relazione tra Pamela Fersini e Alessandro Sposito è nata nello studio di Uomini e Donne la scorsa primavera, e la coppia aveva deciso di vivere questo amore lontano dalle telecamere. Qualcosa tuttavia si è rotto e, dopo le parole di Alessandro, anche la dama ha voluto fornire la sua versione dei fatti sulla fine della storia d'amore.

Uomini e Donne, Pamela Fersini rompe il silenzio: ecco cosa è successo con Alessandro

Nello studio di Uomini e Donne è nata una relazione tra Pamela Fersini e Alessandro Sposito, che la scorsa primavera hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi. La coppia sembrava avere basi solide, tanto da parlare di futuro insieme e figli. Poi qualcosa si è rotto e Alessandro ha parlato della rottura al magazine ufficiale dal dating show di Canale 5, fornendo la sua versione dei fatti, facendo capire che Pamela non è stata sempre sincera con lui. Così, Fersini ha deciso di replicare ammettendo che avrebbe preferito non parlarne ma che si vede costretta a farlo.

“La fine della nostra relazione? Quello che vedo io, anche sforzandomi, è una serie di pretesti. L’amore è libertà, non controllo assoluto. Nell’intervista che ha rilasciato Alessandro, dal mio punto di vista, non si è attenuto a fatti accaduti per questo mi sento in dovere di dare ai lettori maggiori spiegazioni. Come donna devo difendere la mia dignità. Vorrei precisare che io non avrei parlato, per dispetto di quello che c’è stato. Ma visto che lui lo ha fatto, non ho altra scelta”.

Pamela, dopo aver confessato di essere assolutamente single e ancora non pronta ad avere una nuova conoscenza con un uomo a causa di questa delusione, ha commentato le dichiarazioni di Alessandro e ha spiegato perché si è arrivati alla rottura. La dama ha confidato di aver messo molto impegno in questa relazione, realmente innamorata di Alessandro, che si è candidato anche per il Grande Fratello, tanto da volere da lui un figlio.

“A mio parare aveva scarsa fiducia in me. Sicuramente la distanza non ha aiutato. La manza dell’altro attanaglia l’anima, causando tristezza e abbandono. L’unico strumento ufficiale è il telefono. Quando mi è stato possibile ho sempre cercato di raggiungerlo per starci vicino. Poi però a un certo punto ho notato da parte sua un certo irrigidimento. Ha cominciato a chiedermi di spostare i voli, a volte li ho anche cancellati. Diceva di avere impegni di lavoro. Io sospettavo che non fosse così, che avesse altri interessi”.

