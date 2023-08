Uomini e Donne, Alessandro Sposito a ruota libera su Pamela e i progetti futuri: "Grande Fratello? Forse..."

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Sposito, ha raccontato di come sta andando la sua relazione con la dama Pamela e sui progetti futuri. Ecco cosa ha rivelato!

Un noto ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si è raccontato in un'intervista, svelando come procedono le cose nella sua vita: stiamo parlando di Alessandro Sposito, che ha lasciato il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi insieme alla dama Pamela.

Uomini e Donne, Alessandro Sposito svela come procede la sua storia con Pamela e annuncia: "Grande Fratello? Forse..."

Il cavaliere napoletano aveva fatto molto discutere di sé, perché intorno a lui si era creato un vero e proprio harem di dame del trono over pronte a conoscerlo: tra queste, Pamela Fersini, Desdemona, Paola Ruocco e Gemma Galgani. Alla fine, anche a causa del temperamento di Sposito, l'unica dama a voler proseguire il suo percorso con lui era stata Pamela e, sorprendendo tutti, i due erano usciti insieme dalla trasmissione.

Avevano fatto poi ritorno nel programma qualche mese dopo, a causa di diverse incomprensioni che li stavano portando ad allontanarsi, ma grazie anche alla mediazione di Maria De Filippi, la situazione si era risolta per il meglio. Oggi, Sposito si è raccontato a Tag24 e ha svelato come procedono le cose con Pamela. Il cavaliere si trova per motivi di lavoro a Palma de Maiorca e ha rivelato che, per quest'anno, a causa del suo lavoro, per lui sarà impossibile godersi qualche periodo di vacanza. Sulla sua compagna, invece, ha rivelato:

"Come in tutte le coppie ci sono dei momenti alti e dei momenti bassi. La lontananza sta giocando uno scherzo cattivo, perché i problemi piccoli si amplificano. Lei viene qui ogni 15 giorni, la vedrò settimana prossima. Cerchiamo di aggiustare le cose. Non nascondo che abbiamo avuto dei momenti di crisi, in cui ci siamo chiesti se continuare o meno. Abbiamo sempre superato ogni ostacolo, ma a volte si ripropongono e dobbiamo lottare. Sarei dovuto andare al matrimonio del fratello il 10 agosto, ma tornare in questo periodo non è semplice."

Sposito ha anche ammesso che vorrebbe ritornare con Pamela nel programma per raccontare come procede la loro storia, ma sarebbe disposto anche a dare una seconda chance al programma, come single? Ecco cosa ha dichiarato:

"Da single non penso che tornerei a far parte del programma e penso nemmeno lei. Mi riproporrei pure, ma se ci stesse anche lei sarei imbarazzato. Come nella vita reale, se in una comitiva ti lasci con una persona e poi rientri, ti dà fastidio se quella persona flirta con un altro uomo. Vedere Pamela flirtare con un altro uomo non mi farebbe piacere."

Infine, Alessandro Sposito ha raccontato anche dei suoi programmi per il futuro, ammettendo che anche se non ha mai seguito Grande Fratello, non gli dispiacerebbe provare l'esperienza della Casa:

"Mi piacerebbe partecipare, ma sono una persona molto sincera, che non riesce a mentire, anche se commette un errore lo dovrebbe dire. Onestamente sarei messo in discussione subito. Non riuscirei mai a mentire, ripreso 24 ore al giorno"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne