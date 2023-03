Uomini e Donne, Pamela Fersini e Alessandro Sposito: dopo l'addio al programma pronti per un passo importante?

Gossip TV

La coppia formata da Pamela Fersini e Alessandro Sposito ha lasciato da poche settimane Uomini e Donne, sconvolgendo tutti e sembra che i due abbiano deciso di compiere un ulteriore passo in avanti nella loro storia. Vediamo insieme cosa è successo.

Pamela Fersini e Alessandro Sposito hanno lasciato il dating show di Uomini e Donne, storico programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, da qualche settimana e sembrano più uniti che mai.

Uomini e Donne, Alessandro Sposito e Pamela Fersini vorrebbero un figlio

Quando Sposito è arrivato a Uomini e Donne, la sua presentazione ha scatenato diverse perplessità, anche perché il cavaliere aveva un nutrito parterre che comprendeva anche Gemma Galgani e Cristina ma alla fine, si è sfoltito al punto che Alessandro ha frequentato solo Pamela Fersini. Anche a quel punto della conoscenza ci sono state diverse incomprensioni tra i due, tanto che la dama sembrava decisa a chiudere la storia con il cavaliere.

Invece, i due si sono scoperti più innamorati che mai e hanno deciso di uscire insieme dal programma: con una romantica proposta, Alessandro ha infattichiesto alla dama di lasciare il dating show e costruire la loro storia al di fuori. E ora, sembra che i due siano pronti anche per un ulteriore passo. La dama ha rivelato che ha compreso di potersi fidare di Alessandro quando lui si è dimostrato sincero e le ha dato tutte le prove di cui aveva bisogno, mentre il cavaliere ha svelato che accanto a lei si è reso conto di poter essere davvero felice.

La coppia ha chiarito che l'anello con cui Alessandro ha chiesto a Pamela di uscire non è in realtà una proposta di matrimonio, perché si conoscono da troppo poco per pensare alle nozze, ma non escludono di arrivare in futuro a diventare marito e moglie. Ma, soprattutto, hanno rivelato che nei loro progetti c'è quello di avere un bambino. Pamela ha infatti rivelato di desiderare che Alessandro diventi il padre dei suoi figli:

"Penso a lui dal primo momento come il padre dei miei figli. Adoro come si comporta con i bambini e anche il modo in cui parla con loro, di loro. Credo che sarà un ottimo compagno e un ottimo padre."

Anche il cavaliere ha rivelato che avere dei figli sarebbe uno dei suoi sogni, dato che ha cresciuto i suoi nipoti e adora i bambini. Perciò non resta che aspettare e vedere come evolverà la loro storia d'amore.

