Uomini e Donne, Alessandro Sposito "abbandonato" da Pamela, Maria De Filippi lo bacchetta duramente [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, si è conclusa anche l'ultima conoscenza tra il cavaliere Alessandro Sposito e Pamela, dopo il vasto parterre che era sceso per lui. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia dal trono di Federico Nicotera e le sue corteggiatrici: Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Si passa poi al trono over, con Alessandro Sposito che vede sfumare anche la conoscenza con Pamela e, infine, alle prime esterne della nuova tronista Nicole Santinelli.

Uomini e Donne, Alessandro Sposito "abbandonato" anche da Pamela

Federico Nicotera è stato in esterna con entrambe le sue corteggiatrici: Alice gli ha dedicato un emozionante video in cui ha messo a nudo le sue emozioni e si è dichiarata pronta a costruire qualcosa con lui fuori dal programma, Carola ha optato per una romantica gita in montagna, durante la quale lei e il tronista romano si sono scambiati diversi baci. In studio, tuttavia, Federico pur riconoscendo di aver trascorso un momento molto intenso con Carola, ammette che a colpirlo è stata la lettera di Alice e che ballerà con lei. La bionda corteggiatrice, sebbene senza lacrime, ha però lasciato il centro studio con aria turbata e infastidita.

Arriva il turno di Claudio F.: il cavaliere sta continuando la conoscenza con due dame del parterre del programma, ma a sorpresa Maria De Filippi annuncia che ci sono ben quattro nuove dame pronte a conoscerlo. Le nuove corteggiatrici sono subito messe sulla graticola da Tina Cipollari, la storia opinionista, che sembrava interessata al cavaliere, sebbene poi si fosse risolto tutto in uno scherzo: secondo la Cipollari le donne presenti sono state tutte attirate dalla ricchezza del cavaliere, che lei aveva decantato molto. Il cavaliere, al contrario, sembra molto contento e decide di farle restare tutte e quattro!

Dopo Claudio, è il momento di Alessandro Sposito e di Pamela: dopo che il suo parterre si era considerevolmente ridotto, il cavaliere napoletano aveva accettato di uscire solo con la dama. Ma a quanto pare, la situazione non è per nulla rosea: la dama, infatti, è molto delusa dall'atteggiamento del cavaliere, che nella scorsa settimana è andata a diverse feste e aveva commentato che così era più facile conoscere diverse persone. Un commento che ha infastidito molto la dama, la quale rivela che Alessandro le ha rinfacciato che si sente soffocare con lei. Maria De Filippi interrompe il cavaliere e il suo racconto, per dirgli di essere chiaro: è interessato a Pamela ed è davvero intenzionato a conoscerla? Ma come sempre, Alessandro tende a girare intorno alla questione. Il cavaliere, inoltre, sottolinea che la dama è spesso impegnata con diversi lavori e non sempre si possono sentire. Ma il suo atteggiamento scatena Tina, che è davvero stanca di sentire le bugie del cavaliere. Anche la conduttrice insiste e gli chiede ancora se vuole chiudere o meno. Il cavaliere napoletano continua ad appigliarsi a diverse scuse, tanto che anche Gianni Sperti gli dice che la risposta è semplice, o sì o no. Quando è poi Pamela a chiedergli se vuole conoscere altre donne e il cavaliere ammette che è così, la dama se ne va tra gli applausi dello studio.

Arriva momento di Nicole Santinelli, la nuova tronista, che è già stata in esterna con uno dei suoi corteggiatori: Andrea Foriglio, l'osteopata dei vip che ha già attirato l'attenzione di Roberta Di Padua. Con l'osteopata la tronista è parsa molto a suo agio, tanto che i due si sono anche scambiati dei lunghi abbracci e Andrea sembrava molto preso dalla tronista. Nicole ha anche deciso di non proseguire la conoscenza con altri due corteggiatori, Sebastiano e Luca, di cui, infatti, non viene neppure mostrata l'esterna.

