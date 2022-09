Uomini e Donne: Oscar Branzani fidanzato, la reazione della sua ex Eleonora Rocchini sui social

Gossip TV

Eleonora Rocchini torna a parlare di Oscar Branzani: "Tutti meritano di trovare la felicità".

Eleonora Rocchini è stata una delle protagoniste più amate e apprezzate del trono classico di Uomini e Donne. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, l'ex corteggiatrice è tornata a parlare del suo percorso nel dating show e commentato l'attuale situazione sentimentale del suo ex Oscar Branzani.

Eleonora Rocchini rompe il silenzio su Oscar Branzani

Oscar Branzani ha deciso di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. I due sono stati insieme per ben quattro anni, poi si sono lasciati e l'ex corteggiatrice è finita al centro del gossip per la sua relazione con Nunzio Moccia, ex fidanzato della sorella di Oscar. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, Eleonora è tornata a parlare di quel periodo e di come ha vissuto tutte le cattiverie ricevute:

E’ stato un periodo davvero pesante per me. Dietro ai miei sorrisi c’era una difficoltà infinita! Grazie al mio terapeuta sono riuscita a uscire da quella situazione per me distruttiva. Chiedere aiuto a persone competenti deve farvi sentire forti, non deboli. Chiedere aiuto è amore per sé stessi. Attualmente Nunzio ed Eleonora vivono la loro storia d’amore a pieno, condividendo quotidianità e amore. [...] Destino o no, onestamente non poteva capitarmi cosa migliore! Siamo talmente complici che neanche i giorni “No” riescono a farci perdere quello scintillìo che proviamo l’uno per l’altra. E’ una cosa rara, che va custodita con cura!

Leggi anche Ex dama di Uomini e Donne spiazza su Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani

Eleonora ha poi rotto il silenzio anche su Oscar. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti da poco ufficializzato sui social la sua relazione con Alexia Cotruta. A tal proposito, la giovane toscana ha dichiarato:

Tutti meritano di trovare la felicità. Auguro a tutti di poter trovare ciò che io dopo anni ho trovato e tenerselo stretto! Viva l’amore.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.