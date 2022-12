Uomini e Donne, nuova stangata per Gemma Galgani: nessuna pietà per la dama

Gossip TV

Gemma Galgani, discussa protagonista del trono over, continua a trovare antagonisti sul proprio cammino. Ecco cosa è successo alla dama di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è ancora una delle protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne, sebbene Maria De Filippi le stia concedendo sempre meno spazio al centro dello studio del dating show di Canale 5. Per la torinese, alla ricerca dell’amore, arriva l’ennesima stangata.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ferocemente criticata

Da più di un decennio, Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute del trono over di Uomini e Donne. La torinese ha vissuto tanti amori nello studio del dating show di Canale 5, come quello totalizzante con Giorgio Manetti del quale ancora si discute in puntata, oppure il flirt passionale con Rocco Fredella prima che l’abbandonasse nel castello per sparire in mezzo alla nebbia, oppure la proposta di nozze di Ennio che non si è mai concretizzata nella cerimonia vera e propria.

Insomma, Gemma è senza dubbio una personalità catalizzante anche se negli ultimi anni ha iniziato ad essere sempre più criticata dal pubblico di Uomini e Donne, che non crede alla sua buona fede. Per questo motivo, dopo insistenti polemiche e proteste, Maria De Filippi ha ridimensionato il ruolo di Gemma all’intero nello studio, dandole sempre meno rilevanza e occasione di essere al centro dell’attenzione. La presentatrice, dopo aver perso le sue pupille ed essersi infuriata, è tornata a parlare più spesso di Gemma forse sperando che la torinese possa alzare lo share del programma.

Nel frattempo, un’ex dama ha mostrato tutta la sua furia contro Galgani, accusandola di essere peggiorata dopo i ritocchi e di voler essere a tutti i costi un personaggio, per poi sottolineare come la dama voglia un toy boy piuttosto che un compagno per la vita. In effetti anche Tina Cipollari, che da anni è in conflitto con Galgani, ha fatto notare più di una volta che la torinese non prende neppure in considerazione i cavalieri che si avvicinano alla sua età anagrafica. Sarà questo l'anno giusto per lei?

