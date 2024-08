Uomini e Donne, noto ex Corteggiatore è diventato padre: ecco di chi si tratta

Gossip TV

Marco Ferri, noto ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi, è diventato papà. Ecco tutti i dettagli.

Negli anni si sono avvicendati diversi protagonisti nello studio di Uomini e Donne, e alcuni di loro hanno lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Marco Ferri è uno di loro, ex corteggiatore nel 2008 nel dating show di Canale 5 ma anche ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Poche ore fa, Ferri è diventato padre per la gioia dei suoi fan su Instagram, che l’hanno riempito di complimenti.

Uomini e Donne, Marco Ferri e 1 milione di fan su Instagram

Grande attenzione per la nuova stagione di Uomini e Donne, che torna a settembre 2024 su Canale 5, e arrivano le prime indiscrezioni sul cast del trono over e del trono classico. Nel frattempo, un ex volto del dating show di Maria De Filippi ha dato un lieto annuncio su Instagram trovando riscontro in ben un milione di fan che lo seguono da tempo. Di chi stiamo parlando? Marco Ferri, ex corteggiatore di Uomini e Donne nel 2008, quando corteggiò entrambe le tronista di quell’anno ovvero Natalia Angelini e Francesca Mari, per poi iniziare a farsi conoscere nel mondo dei social media guadagnando la fiducia del popolo del web.

Ferri ha partecipato ad altri reality show, conducendo anche un programma pomeridiano intitolato Ferri a Ibiza. Insomma, un bel successo per l’ex corteggiatore che è finito anche nel cast de L’Isola dei Famosi nel 2018 insieme a Francesco Monte, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto. Ora per lui arriva invece un lieto annuncio da fare, che ha scaldato il cuore ai suoi molti ammiratori.

Uomini e Donne, Marco Ferri denta papà

Marco Ferri ha fatto strada da quando sedeva tra i corteggiatori di Uomini e Donne nello studio di Maria De Filippi. Mentre si mormora che Gemma Galgani potrebbe non tornare nella nuova stagione, avendo trovato l’amore lontano dalle telecamere, Ferri ha preso parte a diversi programmi televisivi anche fuori dall’Italia, come il Grande Hermano Vip, per poi diventare uno dei naufraghi più criticati a L’Isola dei Famosi nel 2018.

La causa? Un cocco mangiato tutto da solo senza condividere con i suoi colleghi, che gli costò l’eliminazione del reality show allora condotto da Alessia Marcuzzi. Negli ultimi anni, dopo una sequela di flirt che hanno fatto parlare, Marco convive con Sarah Lea Danohic con la quale ha avuto una bellissima bambina, chiama Lea Isabella e nata il 29 luglio. Un annuncio che ha scaldato il cuore dei suoi fan suo social.

