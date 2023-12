Uomini e Donne non va in onda oggi, ecco cosa lo sostituirà e quando torna il dating show di Maria De Filippi

Gossip TV

Uomini e Donne si prende una pausa oggi, 8 dicembre 2023, in occasione della festa dell’Immacolata. Ecco cosa andrà in onda al suo posto su Canale 5.

Uomini e Donne si prende una piccola pausa oggi, venerdì 8 dicembre 2023. Il dating show di Maria De Filippi non va in onda nel giorno dell’Immacolata, lasciando spazio alla soap La Promessa su Canale 5. Ecco quando tornerà in onda il programma.

Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi non va in onda

I fan di Uomini e Donne dovranno attendere ancora qualche giorno per continuare a seguire le vicende dei protagonisti del trono over e del trono classico. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, non andrà in onda oggi 8 dicembre 2023 nel giorno dell’Immacolata, con grande dispiacere di chi è rimasto col fiato sospeso dopo il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza e non vede l’ora di scoprire come andrà a finire con Roberta Di Padua e Ida Platano. Il gossip riporta che Alessandro e Roberta hanno trascorso una serata romantica a Roma, dopo aver ballato insieme al centro dello studio di Canale 5 e aver ammesso di essere ancora decisamente interessati l’uno all’altra.

Al posto di Uomini e Donne oggi andrà in onda la soap La Promessa, e le Anticipazioni sulle nuove puntate sono scottanti. Cruz, infatti, scoprirà che Elisa ha avuto una storia con Alonso e non la prenderà sportivamente. Ma quando torna in onda il dating show di Maria De Filippi? La programmazione di Mediaset riprende con il consueto appuntamento nel day-time a partire da lunedì 11 dicembre 2023, prima di fermarsi nuovamente per le vacanze invernali prima del Natale.

Prima di allora uno dei tronisti potrebbe fare la sua scelta. Brando, infatti, è sempre più preso dalla conoscenza con Beatriz alla quale ha confidato anche alcune cose molto private sul passato e sul rapporto con il padre. Meno chiaro il percorso del romano Cristian, decisamente confuso tra le sue due corteggiatrici, che corrono fuori dallo studio per poi tornare sempre al suo capezzale. Ancora agli inizi, invece, il percorso di Ida che sta iniziando ora a conoscere i corteggiatori e sembra molto interessata al cubano David.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.