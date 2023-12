Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua pizzicati a Roma insieme: è nata una coppia?

Gossip TV

Dopo il ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne, sembra che stia nascendo l’amore con Roberta Di Padua. Eccoli insieme a Roma.

Il ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne ha dato vita ad un copione visto, rivisto e stravisto che comunque sembra premiare Maria De Filippi con ascolti altissimi. Se è vero che ci sia affeziona a quello che si conosce, è vero che il pubblico del dating show di Canale 5 pur criticando il ritorno del triangolo più infuocato della trasmissione, vuole sapere come andrà a finire. Di certo c’è che Alessandro e Roberta Di Padua stanno continuando la loro conoscenza, come dimostrano alcune foto che li ritraggono insieme a cena a Roma.

Uomini e Donne, continua a gonfie vele il flirt tra Alessandro e Roberta

Nello studio di Uomini e Donne il colpo di scena è dietro l’angolo, anche quello più scontato ma molto divertente per gli spettatori del dating show di Canale 5, che adorano vedere triangoli infuocati al centro dello studio, discussioni animate ed ex fidanzati sbugiardarsi pubblicamente senza alcun ritegno. Alessandro Vicinanza è tornato a Uomini e Donne, dopo aver criticato Ida Platano per aver accettato il ruolo da tronista pochi giorni dopo la loro rottura ufficiale, ammettendo di essere pronto a rimettersi in gioco. Un controsenso sul quale non ci si è soffermati a lungo, dal momento che l’attenzione era tutta puntata su Roberta Di Padua e gli sguardi languidi rivolti al cavaliere salernitano.

La dama di Cassino, infatti, non ha nascosto di provare ancora un forte interesse per Alessandro, con il quale c’è stata una frequentazione breve ma intensa prima che lui si innamorasse di Ida e lasciasse con lei lo studio del programma. Motivo per cui tra Ida e Roberta c’è ancora una certa ostilità, di certo impossibile da cancellare con un abbraccio a favore di telecamere dopo il crollo della Di Padua.

Stando alle Anticipazioni, Alessandro e Roberta riprenderanno a frequentarsi e tra loro scapperà anche un bacio passionale, che provocherà la forte reazione di Ida, in un loop triangolare senza fine che potrebbe portare il pubblico allo stremo. Poche ore fa, una fan di Deianira Marzano, ha confermato che i due protagonisti del trono over continuano a frequentarsi lontano dalle telecamere, inviandole delle foto che ritraggono Roberta e Alessandro a cena insieme a Roma. Come andrà a finire?

