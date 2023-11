Uomini e Donne, "Non mi aspettavo che Manuela abbandonasse il trono perché..." parla Michele Longobardi

Gossip TV

Michele Longobardi commenta l'addio di Manuela Carriero a Uomini e Donne.

Michele Longobardi è tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, l'ex simpatico corteggiatore ha fatto un bilancio del suo percorso e commentato la scelta della tronista Manuela Carriero di abbandonare il dating show di Canale 5.

La confessione di Michele Longobardi

Manuela Carriero ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne da sola poiché, secondo lei, entrambi i suoi corteggiatori si erano presentati in studio solo ed esclusivamente per visibilità. In particolar modo, Michele Longobardi che in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni ha cercato di difendersi dalle accuse rivelando:

Non sapevo niente del suo precedente percorso televisivo. L’ho saputo da un articolo dopo la prima puntata. Ma per quanto mi riguarda non c’è stato pregiudizio. Non sono neanche d’accordo con il fatto che fosse lì per visibilità come qualcuno ha imputato. Ho pensato che come me è una persona avvezza alle telecamere e che le piacciano, però cercava davvero l’amore.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha poi continuato commentando la decisione di Manuela di abbandonare il trono:

Non mi aspettavo che abbandonasse il trono. Ha scelto me e Carlo, è stata molto selettiva. Andando avanti c’erano altri ragazzi che non le son piaciuti anche per minuzie. Ho pensato che avessimo iniziato un rapporto, volevo qualcosa che iniziasse con il piede giusto e volevo vedere se c’erano queste premesse. E andando avanti ho visto che da parte mia non c’erano...

Io sono stato abbastanza atipico come corteggiatore perché non ho mai negato di sentirmi la scelta. C’erano delle piccole possibilità che non lo fossi, mi sono basato sul mio percorso. Non mi andava di uscire dal programma con una persona solo per fare ospitate o sponsorizzazioni. Io non necessito di un confronto faccia a faccia. Sono stato abbastanza chiaro, quindi non credo sia necessario.

