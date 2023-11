Uomini e Donne, anticipazioni: spunta l'ex fidanzato di Claudia Lenti e nuova delusione per Gemma

Gossip TV

Ieri, domenica 5 novembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti del dating show di Canale 5.

Ieri, domenica 5 novembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti del dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: arriva l'ex fidanzato di Claudia Lenti

Nel corso della registrazione ci sono state nuove discussioni tra Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. L'ex fidanzato di Claudia ha contattato la redazione e sarebbe intenzionato a partecipare al dating show. Una novità assoluta per il trono over visto che fino ad ora una cosa del genere non era mai accaduta.

Di recnete, Claudia, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha ammesso che Alessio l'ha colpita subito:

Alessio mi è piaciuto fin da subito e se non gli ho lasciato il numero è perché non amo fare il primo passo e desidero essere corteggiata. Con lui c'è una grande attrazione fisica, mi piacciono le nostre uscite perché insieme ci divertiamo tanto e lo trovo un uomo molto dolce. Mi ha dato molto fastidio che lui frequentasse altre persone e il modo in cui in studio si trasforma rispetto a come quando siamo io e lui. Non so se il suo atteggiamento "in pubblico" sia una sorta di scudo."

Parlando invece del suo percorso nel dating show, la dama ha dichiarato:

"Uomini e Donne mi sta arricchendo tantissimo a livello personale. Trovo assurdo, però, essere giudicata per l'apparenza, per come mi vesto o perché ballo con più uomini. Mi è dispiaciuto essere giudicata per essere uscita con più uomini perché di fatto mi hanno etichettato come "leggera". In realtà sono una persona terribilmente profonda."

Per quanto riguarda Gemma Galgani in vista ci sarebbero nuove delusioni. Il cavaliere Bruno che stava conoscendo infatti, non era presente nella registrazione. Per quanto riguarda il trono over c'è stata poi una nuova sfilata.

Dopo l'addio di Manuela Carriero non è stata presentata nessuna nuova tronista e si continua con il percorso di Brando e Cristian. Quest'ultimo è uscito sia con Virginia che con Valeria e c'è stato un bacio con entrambe. Valentina era presente. Brando non è entrato, non si è parlato di lui.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.