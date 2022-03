Uomini e Donne, ''Non baciarmi perché ti faccio pena'': Luca Salatino la combina grossa!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, mentre Gemma Galgani insiste nel voler conoscere Luigi, Diego Tavani chiude il rapporto con Alessandra e finisce in mezzo alla polemica. Per Biagio Di Maro arriva l'ennesimo due di picche, nel frattempo Luca Salatino bacia Lilli poi la delude enormemente.

Uomini e Donne: Luca Salatino fa infuriare Lilli

Gemma Galgani non si arrende e torna alla carica con Luigi, certa che il cavaliere di Uomini e Donne abbia interesse per lei. Nonostante nel corso dell’ultima puntata Luigi è rimasto spiazzato dalle avances della dama torinese, oggi il cavaliere sembra aver cambiato idea. Si passa poi a Diego Tavani che ha provato a frequentare Alessandra, ma le cose tra loro non vanno molto bene. La dama crede che le conclusioni del romano siano affrettate visto che si conoscono da pochissimo tempo e Diego spiega perché ha avuto brutte sensazioni. “Tu interrompi le conoscenze per cavolate. Perché non togli la maschera? Tu non stai cercando nessuna donna, o hai la fidanzata fuori o sei qui per visibilità”, ha sbottato Tina Cipollari. Anche Ida Platano rimprovera Diego, accusandolo di creare pretesti per litigare con le donne che frequenta. Diego, esasperato per i continui attacchi, di difende svelando che Alessandra si è aperta un profilo social da quando ha iniziato ad uscire con lui, vantandosi che in moti parlano della sua partecipazione al programma.

Si passa poi a Biagio Di Maro, che ha chiesto a Cristiana di uscire insieme a cena conquistandola con un dolce dono. La dama ha cambiato idea sul partenopeo, avendo notato i suoi modi galanti, e tra loro è scattato un bacio a stampo. Elena S prende la parola per attaccare Biagio e Tina si scaglia contro la dama, accusandola di essere ipocrita e falsa. Nel frattempo, Cristiana confida di non vedere Biagio come un possibile partner ma semplicemente come un buon amico. Si passa poi al Trono Classico con Luca Salatino e l’esterna organizza da Lilli. La corteggiatrice ha portato il tronista su un luogo simbolo della sua gioventù, la casa famiglia che l’ha ospitata, per poi mostrargli uno scorcio della sua realtà nella pasticceria dove lavora.

Tra Lilli e Luca è scattato un bacio molto appassionato. Con Soraia, invece, Luca si scioglie sulla sua vita privata, raccontando di un periodo molto buio legato alla malattia della madre, e anche con la corteggiatrice scatta il bacio, che infastidisce non poco Lilli. “Sono due bravissime ragazze ma sono diverse. Il vissuto di Lilli mi porta a proteggerla mentre con Soraia mi apro”, ha ammesso Luca, interrotto immediatamente dalla corteggiatrice che sbotta: “Non iniziamo così perché io non devo farti pena. Con me ti racconti poco… Ma ti sembro una da proteggere? A me questo non piace, mi dà fastidio”. Maria De Filippi interviene per spiegare a Salatino che Lilli, appunto in virtù della vita che ha avuto, vuole esser guardata come tutte le altre e non vuole protezione.

