Uomini e Donne, Noemi Annunziata replica dopo le polemiche in studio per l’esterna con Federico Dainese

Gossip TV

Noemi Annunziata, corteggiatrice di Federico Dainese a Uomini e Donne, spiega il suo punto di vista sul rapporto e sull’addio di Monica.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Federico Dainese non ha nascosto di essere decisamente preso da Noemi Annunziata, suscitando qualche critica in studio. La bella corteggiatrice partenopea ha deciso di replicare, spiegando il proprio punto di vista.

Uomini e Donne, Noemi Annunziata fa un’importante precisazione

La ventunenne Noemi Annunziata è originaria di Napoli, ha una passione per la danza e studia recitazione, mentre per mantenersi lavora come cameriera. La bella partenopea ha colpito moltissimo Federico Dainese, nuovo tronista di Uomini e Donne, che ha deciso di portarla in esterna sino a quando tra loro non è scattato il bacio. Le esterne tra i due, tuttavia, sono molto carnali e passionali, tanto che in studio in molti hanno sollevato l’ipotesi che Federico sia fisicamente attratto da Noemi ma che tra loro non vi sia altro, dato che il dialogo è quasi a zero.

La corteggiatrice, dopo aver visto Dainese furioso per le avances di Armando Incarnato a Monica, ha precisato di non essere priva di contenuti ma semplicemente di volersi godere le prime esterne, prima di raccontare qualcosa di sé, avendo davanti una persona che non conosce - come ha rivelato al magazine del programma, infatti, Noemi non ha mai seguito il percorso di Federico con Veronica Rimondi. Dal momento che più volte è stata fatta la differenza tra la spensieratezza di Noemi e la serietà di Monica, che sin da subito ha messo in chiaro di cercare una storia importante, Annunziata ha voluto parlare di ciò che si aspetta da un rapporto, ammettendo:

"Per me leggerezza può essere una cosa positiva all’inizio. Nei primi momenti in cui si conosce una persona non gli si racconta tutti i propri problemi, ma si cerca di farlo stare a proprio agio. Vorrei chiarire una cosa: non ho mai detto di non voler creare una famiglia e non voler diventare mamma. Anzi, è uno dei miei più grandi desideri. Ma penso che sia meglio conoscere bene una persona e vedere quello che succede prima di fare progetti così concreti”.

Cosa pensate di questa corteggiatrice? Certamente al momento è Noemi la preferita di Federico e chissà che, dopo qualche altra esterna, i due non scelgano di lasciare il programma insieme. Nel frattempo, Pinuccia smaschera Alessandro Rausa e svela cosa c’è stato tra loro.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.