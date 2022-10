Uomini e Donne, Armando Incarnato ci prova con una corteggiatrice di Federico: scoppia il caos in studio

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Federico Dainese non reagisce bene quando scopre che Armando Incarnato ci ha provato con Monica.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato fa recapitare un messaggio per Monica dietro le quinte e le chiede di potersi conoscere meglio. Federico Dainese è furioso, strepita contro il cavaliere partenopeo offendendolo, per poi non scomporsi minimamente quando Monica, vedendo il bacio con Noemi in esterna e come loro hanno parlato di lei, decide di andarsene.

Uomini e Donne: Federico Dainese smascherato da Maria De Filippi

La nuova puntata di Uomini e Donne si fa movimentata con la scoperta del messaggio che Armando Incarnato ha inviato a Monica, corteggiatrice del tronista Federico Dainese. Quest’ultimo reagisce malissimo, accusando Armando di essere uno sfigato, un fenomeno che sta in studio da anni per insultare tutti dalla mattina alla sera, criticando anche Riccardo Guarnieri per poi fare la stessa cosa che lui ha fatto con Federica Aversano. Nella querelle interviene Maria De Filippi, asserendo che Monica è libera di scegliere e che Federico farebbe bene a tacere, avendo scambiato tanti messaggi da parte delle dame del Trono Over mentre partecipava al programma come corteggiatrice di Veronica Rimondi.

Il tronista non accetta la ramanzina e ribadisce che se Monica è interessata a conoscere Armando, lui non vuole più uscire con lei in esterna. Secondo i presenti la reazione di Dainese è dovuta più alla rivalità con Armando piuttosto che al fatto che sia realmente interessato a Monica tanto che la corteggiatrice ammette che il partenopeo si è impegnato a capirla, mentre il tronista non lo ha fatto.

Per questo motivo, Monica vuole riflettere sulla proposta di Incarnato ma non prima di aver visto l’esterna tra Federico e Noemi, che al momento è palesemente la sua preferita. In effetti, in esterna, dopo aver sparato a zero su Monica, i due si sono baciati appassionatamente. Così, dopo aver dato del ragazzino al tronista, la corteggiatrice se ne va lasciando Dainese nel caos, dal momento che tutti lo reputano una persona finta visto che non sembra neppure deluso dalla decisione di Monica.

