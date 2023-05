Uomini e Donne, Nicole Santinelli travolta della critiche dopo l'immediata fine con Carlo Alberto, attaccata anche la Mennoia

Gossip TV

Nelle ultime ore, il profilo Instagram di Nicole Santinelli è stato sommerso di critiche relativa alla sua sincerità sul percorso nel dating show di Uomini e Donne. Attacchi anche ad una delle autrici storiche del programma, Raffella Mennoia

Dopo l'annuncio da parte di Carlo Alberto Mancini della prematura fine della storia con Nicole Santinelli a pochi giorni dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne, Nicole Santinelli è stata travolta dalle critiche.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli travolta dalle critiche dopo l'annuncio di Carlo Alberto Mancini. Accusa anche a Raffaella Mennoia per la scelta dei tronisti

Tanti utenti infatti, hanno commentato sul suo profilo Instagram il suo percorso nel dating show, accusandola di aver finto e di aver preso in giro i telespettatori. Critiche anche a una delle autrici storiche del programma, Raffella Mennoia, in seguito agli epiloghi disastrosi del trono classico nella seconda parte della stagione. Pochi giorni fa, anche Luca Daffrè ha comunicato la fine della frequentazione con Alessandra Somensi e le due scelte sono state trasmesse proprio nell'ultima settimana di messa in onda del programma

"Aveva ragione Roberta, sei falsa come le carte del Monopoli" si legge sul profilo Instagram di Nicole, "Complimenti per la durata della storia, mamma mia quanto siete falsi" "Sei falsa hai preso in giro tutti, nessuno ci aveva creduto alla tua scelta". Sotto ad un commento di Raffella Mennoia, autrice del dating show hanno scritto "Raffaella, lo sai che è già finita con Carlo? Scegli le persone in cerca d'amore, non di visibilità" e ancora "al posto di prendere raccomandate, prendete gente normale", "Cambia lavoro è meglio. Combini un flop dietro l'altro a furia di mettere sul trono raccomandati dalle agenzie. Ma ti rendi conto della deriva che sta prendendo il trono classico?"

L'ex tronista non ancora rilasciato dichiarazioni relative alle parole di Carlo Alberto e alla preamtura fine della loro conoscenza. Anche per questo, la giovane romana è stata duramente criticata ed è stata accusata di essere una donna fredda e calcolatrice.

