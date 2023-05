Uomini e Donne, è finita tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: l'annuncio con una diretta Instagram [VIDEO]

Gossip TV

Finita la storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, l'ultima coppia a uscire da Uomini e Donne. Ad annunciarlo con una diretta Instagram è stato l'ex corteggiatore.

Solo una settimana fa a Verissimo, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si giuravano amore e il corteggiatore prometteva alla tronista che si sarebbe preso cura di lei. Purtroppo, a distanza di sette giorni, è stato proprio Carlo ad annunciare la fine della loro storia d'amore.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. L'annuncio con una diretta su Instagram

Non è stato affatto fortunato il trono classico di questa seconda parte del dating show di Uomini e Donne: dopo Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, anche Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono detti addio. Ad annunciarlo è stato lo stesso corteggiatore sui social, attraverso una diretta Instagram. Durante il percorso nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Carlo si è contraddistinto per i modi da gentiluomo d'altri tempi, per la promessa di aver cura di Nicole e dei suoi sentimenti: insomma, un autentico bravo ragazzo, che il pubblico sembrava aver preso in simpatia rispetto ad Andrea Foriglio, più sfuggente del rivale. La scelta di Nicole, con cui si è chiusa questa stagione del programma, aveva stupito tutti, perché non ci si aspettava che la tronista decidesse di uscire dal dating show con Carlo Alberto. Eppure, così è stato e Nicole ha dichiarato, durante quella fatidica puntata, che il motivo per cui lo sceglieva era proprio perché Carlo le aveva dimostrato di potersi fidare di lui e le aveva dato prove del suo affetto e che era lui l'uomo che aspettava da tanto.

Dopo la puntata andata in onda, era stato un turbine di emozioni, foto insieme - anche se entrambi sono molto riservati - e a Verissimo, il corteggiatore aveva riconfermato il suo impegno verso la tronista.Tuttavia, oggi, sabato 27 maggio, è stato lo stesso Carlo ad annunciare la fine della loro storia aprendo una diretta su Instagram. Una scelta inusuale, ma che sembra in linea con il carattere aperto e senza malizia del corteggiatore, il quale ha in più di un'occasione riconfermato la sua stima per Nicole, anche ora dopo la rottura, e quanto la tronista sia una donna straordinaria e piena di belle qualità. Il corteggiatore ha chiesto ai suoi followers di non insultare Nicole e ha svelato che tra i vari motivi della loro rottura ha influito anche la distanza tra loro - una distanza che nell'intervista al magazine avevano dichiarato che avrebbero voluto azzerare con la convivenza.

Nella diretta, Carlo ha dichiarato:

"Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l'avrei detto. Come ha fatto a capire che non ero l'uomo per lei? Questo deve dirlo lei. La lontananza di solito fa avvicinare, in questo caso, invece, c'è stata una diminuzione del sentimento."

Il corteggiatore ha anche nominato Verissimo e l'intervista rilasciata e qui non ha saputo trattenere le lacrime, ricordando i bei momenti:

"Anche se non ha funzionato, la ringrazio per avermi fatto vivere quei momenti e fatto provare questo sentimento, che mi ha spinto a farle una promessa davanti a tutta Italia. Le ho promesso che l'avrei amata e rispettata, perché sono quel tipo di uomo...Ma oggi piace l'uomo che sfugge, evidentemente..."

