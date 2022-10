Uomini e Donne nel caos, la tronista Lavinia ha un malore durante un’esterna: ''Non riuscivo a respirare''

Gossip TV

La tronista Lavinia si è sentita male durante l’esterna con Ernesto, allarmando moltissimo i fan di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo e il video integrale.

Momenti di panico per la giovane tronista Lavinia. Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha spiegato che la romana ha avuto un brutto malore durante un'esterna, costringendo la redazione ad interrompere le riprese e a somministrarle del cortisone. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Lavinia si sente male: panico in studio!

La tronista Lavinia ha intrapreso il percorso a Uomini e Donne per superare i propri limiti, ammettendo di soffrire di attacchi di ansia e di volerli sconfiggere una volta per tutte. Nel corso dell’ultima puntata del dating show su Canale 5, Maria De Filippi comunica che Lavinia ha avuto un malore durante l’esterna con Ernesto, costringendo la troupe ad interrompere l’incontro con il corteggiatore e a somministrarle del cortisone.

“Sono stata male, io ad un certo punto non riuscivo neppure a respirare: sono stata costretta a prendere il cortisone… Io mi scuso tantissimo per la situazione, mi ero dimenticata di dire che ero allergica. Ho cercato di continuare, però è stato davvero impossibile”.

Lavinia è apparsa mortificata dalla situazione, nonostante le rassicurazioni di Maria che ha fatto notare come questi imprevisti possano verificarsi. Mentre la romana ha assicurato di essersi ripresa, Ernesto ha inviato un messaggio alla redazione per sapere come stesse Lavinia, ma non è apparso per nulla coinvolto dall’accaduto. La tronista, infatti, ha scoperto che pochi minuti dopo il suo malore, Ernesto ha speso tempo per riprendersi in alcune Ig Stories su Instagram ed è trascorso un bel po’ prima che si ricordasse di dover chiedere della salute di Lavinia. Per questo comportamento poco elegante, la tronista ha eliminato Ernesto poiché convinta che lui non sia realmente coinvolto o interessato. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.