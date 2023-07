Uomini e Donne, Natalia Paragoni si sfoga sui social: "In ansia per tutto..."

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. Ecco cosa ha detto.

Pochi giorni fa, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, due dei volti storici di Uomini e Donne, hanno annunciato la nascita della loro figlia, la piccola Ginevra. La coppia, uscita insieme dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, è una delle più seguite sui social e l'annuncio della nascita della loro primogenita ha riempito di gioia i loro fan. Ma, poche ore fa, Natalia Paragoni si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram, cosa sarà successo?

Uomini e Donne, Natalia Paragoni in preda all'ansia per la piccola Ginevra

La neo mamma è ritornata a casa, a Milano, con la sua bambina e ha trascorso la prima notte, non senza ansie o preoccupazioni. Infatti, su Instagram, l'ex corteggiatrice ha raccontato la prima notte lontana da medici e infermiere, ammettendo di aver avuto molta ansia per la sua piccola:

"Buongiorno, mondo, la prima notte a casa con Ginevra è stata stupenda. Io, come immaginavo, sono andata in ansia per qualsiasi cosa, ma meno male che c'era nonna Michela."

Con lei era perciò presente anche la neo nonna, mentre Zelletta era assente da Milano, perché impegnato in una data del suo tour estivo in giro per l'Italia. La nascita di Ginevra è stato un cambiamento importante, che ha trasformato completamente la loro famiglia: l'annuncio è stato dato qualche mese fa, sorprendendo i fan dei due ex volti di Uomini e Donne e rimpiendoli di entusiasmo. Non è la prima volta che Natalia Paragoni esprime sui social le sue preoccupazioni nel diventare madre, ma l'ex corteggiatrice sa di poter contare sulla presenza di Andrea Zelletta, già completamente innamorato della figlia.

Infatti, per annunciare la nascita della piccola, Zelletta le ha dedicato un dolce post in cui esprimeva tutto il suo amore: da notare il cuore posto sul volto della piccola, per nasconderla agli occhi esterni. La decisione di non mostrare la piccola Ginevra sui social è stata presa nell'ultima fase della gravidanza, come rivelato da Natalia che ha ammesso che lei e il compagno sono estremamente riservati:

"Si tratta di un argomento molto complicato, ne abbiamo parlato anche con le nostre famiglie. Per il momento non lo so, capiremo man mano, ma siamo e restiamo una coppia riservata, soprattutto, in tema famigliare."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne