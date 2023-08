Uomini e Donne: Natalia Paragoni si sfoga, fare la Mamma non è un lavoro semplice!

Gossip TV

Natalia Paragoni parla di come è essere diventata madre della piccola Ginevra, trovando l'appoggio dei fan di Uomini e Donne.

Natalia Paragoni è diventata madre per la prima volta. La compagna di Andrea Zelletta, dopo una gravidanza che l’ha messa talvolta a dura prova, ha dato alla luce Ginevra per la gioia del padre già innamoratissimo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sta prendendo una pausa da Instagram e spiega cosa non si sarebbe mai aspettata dalla nuova vita da mamma.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni parla delle sfide di essere madre

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne, quando lei era ancora corteggiatrice di Ivan Gonzalez e lui la convinse a mollare lo spagnolo per provare a conoscersi meglio. Una mossa strategica quella di Zelletta, sin dal primo momento interessato alla bellissima corteggiatrice. La storia d’amore tra i due è diventata sempre più importante, anno dopo anno, e si è rafforzata quando Zelletta è stato ospite per un numero incredibile di giorni nella casa del Grande Fratello Vip, da dove è uscito ancora più sicuro di volere Natalia come donna della sua vita e madre dei suoi figli.

Leggi anche Uomini e Donne, Natalia e Andrea sono diventati genitori

Così, pochi anni dopo questa forte esperienza, Paragoni ha coronato il sogno del suo compagno e ha annunciato di essere incinta di una bambina. Un’emozione fortissima quella vissuta dalla coppia, che ha documentato quanto possibile su Instagram dove Natalia ha un folto seguito (ben 1 milione di followers) e dove lavora come influencer da quando ha lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi. Giovane e piena di vita, Natalia non nasconde che essere madre è un’esperienza totalizzante alla quale nessuna può arrivare realmente preparata.

“Scusate ma mi sto godendo questo mio/nostro momento. Non pensavo fosse tutto così difficile ma, anche, così strano e bello”, ha scritto Natalia nelle sue Ig Stories postando un video con i piedi della figlia Ginevra in bella vista. Al momento, per proteggere la piccola dalla cattiveria degli haters che popolano i social, Andrea e Natalia hanno deciso di non mostrare apertamente il volto della loro primogenita andando in netta controtendenza rispetto ai loro colleghi Vip. Ovvio che, in quanto influencer, i due non potranno nascondere per sempre la figlia, ma meraviglioso che provino a non fare leva sulla nascita per ricevere consensi e likes.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.